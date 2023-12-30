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Giriş Tarihi: 30.12.2023 09:48 Güncelleme Tarihi: 30.12.2023 09:48

Sis ve buzlanma kazayı getirdi: 4 yaralı!

Elazığ'da sis ve gizli buzlanma nedeniyle ambulans da dahil 4 araç zincirleme kaza yaptı. Feci kazada 4 kişi yaralandı.

İHA
Sis ve buzlanma kazayı getirdi: 4 yaralı!

Kaza, Kovancılar Elazığ yolu Yarımca mevkiinde meydana geldi.

Sis ve buzlanma kazayı getirdi: 4 yaralı!

Edinilen bilgilere göre, seyir halindeki ambulans, sis ve gizli buzlanma nedeniyle önündeki araca çarpıp takla attı.

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Sis ve buzlanma kazayı getirdi: 4 yaralı!

Yoğun sis sebebiyle görüş mesafesinin düştüğü yolda arkadan gelen 2 araç da öndeki araçlara çarparak durabildi.

Sis ve buzlanma kazayı getirdi: 4 yaralı!

Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık, itfaiye ve güvenlik güçleri sevk edildi.

Sis ve buzlanma kazayı getirdi: 4 yaralı!

Kazada yaralanan 4 kişi, yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

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