Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Şişli’de akılalmaz olay! Müteahhit tahliye kararıyla gelince binayı ateşe verdi
Giriş Tarihi: 07.05.2024 16:29 Güncelleme Tarihi: 07.05.2024 16:29

Şişli’de akılalmaz olay! Müteahhit tahliye kararıyla gelince binayı ateşe verdi

İstanbul Şişli'de müteahhit ile anlaşarak yaşadıkları gecekondunun yerine apartman yapılan aile, söz verilen 3 daireyi alamayınca kendilerini eve kapadı. Müteahhit tahliye kararıyla gelince, ev sahibinin oğlu Muammer Ş. apartmanın çatısına çıkarak benzin döküp binayı ateşe vermeye çalıştı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri önce Muammer Ş. Ve babasını Erol Ş.'yi gözaltına aldı. Ekipler kendilerine direnen evde bulunan iki kadın H.Ş. ve F.Y.'yi de gözaltına aldı. Şüphelilerden Muammer Ş.'nin daha önce de tehdit suçundan aranmasının olduğu ortaya çıktı.

Yunus Emre KAVAK
Şişli’de akılalmaz olay! Müteahhit tahliye kararıyla gelince binayı ateşe verdi

Olay, Şişli Halide Edip Adıvar Mahallesi Melihşah Sokak üzerindeki binada sabah saatlerinde meydana geldi.

Şişli’de akılalmaz olay! Müteahhit tahliye kararıyla gelince binayı ateşe verdi

Edinilen bilgiye göre, Erol Şengöz gecekondusunu 3 daire karşılığında müteahhide verdi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Şişli’de akılalmaz olay! Müteahhit tahliye kararıyla gelince binayı ateşe verdi

Müteahhit, yeni yapılan apartmandan söz verdiği daireleri vermeyince Erol Şengöz ailesiyle bir dairede yaşamaya başladı.

Şişli’de akılalmaz olay! Müteahhit tahliye kararıyla gelince binayı ateşe verdi

Müteahhidin aileyi binadan tahliye kararı çıkarmasıyla aile üyeleri kendilerini daireye kapatarak evden çıkmak istemedi. Olay yerine polis, ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Şişli’de akılalmaz olay! Müteahhit tahliye kararıyla gelince binayı ateşe verdi

Çilingir çağrılması üzerine evin oğlu bina çatısına çıkarak benzin ile apartmanı yakmaya çalıştı. Binadan düşen alevler park halindeki bir otomobile ve motosiklete sıçradı. Yangın vatandaşlar tarafından kısa sürede söndürüldü.

SON DAKİKA