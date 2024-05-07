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Şişli’de akılalmaz olay! Müteahhit tahliye kararıyla gelince binayı ateşe verdi
Giriş Tarihi: 07.05.2024 16:29
Güncelleme Tarihi: 07.05.2024
16:29
Şişli’de akılalmaz olay! Müteahhit tahliye kararıyla gelince binayı ateşe verdi
İstanbul Şişli'de müteahhit ile anlaşarak yaşadıkları gecekondunun yerine apartman yapılan aile, söz verilen 3 daireyi alamayınca kendilerini eve kapadı. Müteahhit tahliye kararıyla gelince, ev sahibinin oğlu Muammer Ş. apartmanın çatısına çıkarak benzin döküp binayı ateşe vermeye çalıştı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri önce Muammer Ş. Ve babasını Erol Ş.'yi gözaltına aldı. Ekipler kendilerine direnen evde bulunan iki kadın H.Ş. ve F.Y.'yi de gözaltına aldı. Şüphelilerden Muammer Ş.'nin daha önce de tehdit suçundan aranmasının olduğu ortaya çıktı.