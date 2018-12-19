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'de gecekondunun çatısı çöktü

AA Yaşam galerileri
Giriş Tarihi: 19.12.2018 09:44 Güncelleme Tarihi: 19.12.2018 09:51
Şişli'de gecekondunun çatısı çöktü

'de bir gecekonduda meydana gelen çökme nedeniyle 2 kişi yaralandı.

Şişli'de gecekondunun çatısı çöktü

'de bir gecekondunun çatısı çöktü. İçeride bir kişi mahsur kaldı. İtfaiye ekiplerinin yaptığı çalışma sonucu yaralı kişi kurtarıldı.

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Şişli'de gecekondunun çatısı çöktü

Alınan bilgiye göre, İncirdere Caddesi'ndeki tek katlı gecekondunun bir bölümü henüz belirlenemeyen nedenle çöktü.

Şişli'de gecekondunun çatısı çöktü

Evde bulunan iki kişi, enkaz altında kaldı.

Şişli'de gecekondunun çatısı çöktü

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Şişli'de gecekondunun çatısı çöktü

İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu, yaralanan iki kişi enkaz altından çıkarıldı.

Şişli'de gecekondunun çatısı çöktü

İlk tedavilerinin ardından ambulansla Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

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