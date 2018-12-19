Şişli'de gecekondunun çatısı çöktü

Şişli'de bir gecekonduda meydana gelen çökme nedeniyle 2 kişi yaralandı. Şişli'de bir gecekondunun çatısı çöktü. İçeride bir kişi mahsur kaldı. İtfaiye ekiplerinin yaptığı çalışma sonucu yaralı kişi kurtarıldı. Alınan bilgiye göre, İncirdere Caddesi'ndeki tek katlı gecekondunun bir bölümü henüz belirlenemeyen nedenle çöktü. Evde bulunan iki kişi, enkaz altında kaldı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu, yaralanan iki kişi enkaz altından çıkarıldı. İlk tedavilerinin ardından ambulansla Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.