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Giriş Tarihi: 09.10.2024 11:31 Güncelleme Tarihi: 09.10.2024 11:31

Şişli’de kaza: Kız arkadaşının yaralandığını görünce sinir krizi geçirdi… “Ben bunu öldüreceğim!”

Şişli Nişantaşı'nda kız arkadaşıyla trafikte seyreden motosiklet sürücüsü, aniden önünde duran aracın açılan kapısına çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosikletli ve kız arkadaşı yere düştü. Kız arkadaşının yaralandığını gören adam sinir krizleri geçirdi. Turiste "Ben bunu öldüreceğim, doğrayacağım" diyerek bağırmaya başladı. Kaza anı ve sonrasında yaşananlar cep telefonu kameralarına yansıdı. İşte haberin detayları…

DHA
Şişli’de kaza: Kız arkadaşının yaralandığını görünce sinir krizi geçirdi… Ben bunu öldüreceğim!

Olay, Şişli Nişantaşı'nda meydana geldi. İddiaya göre kız arkadaşı caddede motosikletle seyreden Melik A.'nın önündeki otomobil sinyal vermeden bir anda durdu.

Şişli’de kaza: Kız arkadaşının yaralandığını görünce sinir krizi geçirdi… Ben bunu öldüreceğim!

Aniden duran araçtan Libya uyruklu bir turist kapıyı açarak indi. O sırada otomobilin sağ tarafından motosikletiyle geçmek isteyen Melik A., açılan kapıya çarparak takla attı.

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Şişli’de kaza: Kız arkadaşının yaralandığını görünce sinir krizi geçirdi… Ben bunu öldüreceğim!

Melik A. ve motosiklette bulunan kız arkadaşı çarpmanın etkisiyle yere düştü.

Şişli’de kaza: Kız arkadaşının yaralandığını görünce sinir krizi geçirdi… Ben bunu öldüreceğim!

"BEN BUNU ÖLDÜRECEĞİM, DOĞRAYACAĞIM"

Kazada kız arkadaşının dudağının ve kaşının patladığını gören Melik A. bağırarak turiste küfür etmeye başladı.

Şişli’de kaza: Kız arkadaşının yaralandığını görünce sinir krizi geçirdi… Ben bunu öldüreceğim!

İddiaya göre kaskıyla turiste vuran öfkeli adam bir süre daha bağırmaya devam etti.

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