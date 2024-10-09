Giriş Tarihi: 09.10.2024 11:31
Güncelleme Tarihi: 09.10.2024
11:31
Şişli’de kaza: Kız arkadaşının yaralandığını görünce sinir krizi geçirdi… “Ben bunu öldüreceğim!”
Şişli Nişantaşı'nda kız arkadaşıyla trafikte seyreden motosiklet sürücüsü, aniden önünde duran aracın açılan kapısına çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosikletli ve kız arkadaşı yere düştü. Kız arkadaşının yaralandığını gören adam sinir krizleri geçirdi. Turiste "Ben bunu öldüreceğim, doğrayacağım" diyerek bağırmaya başladı. Kaza anı ve sonrasında yaşananlar cep telefonu kameralarına yansıdı. İşte haberin detayları…