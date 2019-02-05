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'de polisle şüpheliler arasında çatışma

Teşvikiye'de peşlerindeki polisi farkeden cipteki şüpheliler ateş açınca çatışma çıktı. Polis, kaçarken kaza yapan şüphelileri gözaltına alırken olay yerindeki inceleme sürüyor.

Giriş Tarihi: 05.02.2019 17:50 Güncelleme Tarihi: 05.02.2019 17:51
Şişli'de polisle şüpheliler arasında çatışma

Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, saat 15.30 sıralarında Beşiktaş Etiler Nisbetiye Caddesi üzerinde lüks cip içindeki 3 şüpheliyi takibe aldı. Şüpheliler, polis tarafından takip edildiklerini anlayarak kaçmaya çalıştı

Şişli'de polisle şüpheliler arasında çatışma

Şüpheliler kaçarlarken ateş açınca polis karşılık verdi. Yaşanan çatışmanın ardından şüpheliler kaçmaya çalıştı. Kovalamacada, şüpheliler polisten kaçarken cipleriyle ters yöne girdi. Ters yöndeki şüphelilerin cipi, Şişli Levazım Mahallesi Koru Sokak üzerinde yolda ilerleyen 3 araçla çarpıştı.

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Şişli'de polisle şüpheliler arasında çatışma

Kaza sonucunda cip durunca 3 şüpheli polis tarafından gözaltına alındı. Polis ekipleri, lüks cipte yaptıkları aramalarda 3 koli dolusu uyuşturucu ele geçirdi

Şişli'de polisle şüpheliler arasında çatışma

Şüpheliler, emniyet müdürlüğüne götürülerek sorguya alınırken olay yeri inceleme ekipleri araçta delil incelemesi yaptı. Ardından Şüphelilerin aracı çekiciyle yerinden kaldırılarak emniyet otoparkına götürüldü.

Şişli'de polisle şüpheliler arasında çatışma
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Şişli'de polisle şüpheliler arasında çatışma
Şişli'de polisle şüpheliler arasında çatışma
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