Haberler Yaşam Şişli'deki olayın detayları ortaya çıktı: "Evden gitti takip ettim, onun yanında görünce vurdum"

Giriş Tarihi: 03.11.2022 11:51 Güncelleme Tarihi: 03.11.2022 11:55

Şişli'deki olayın detayları ortaya çıktı: "Evden gitti takip ettim, onun yanında görünce vurdum"

İstanbul Şişli'de bir aracın önünü kesip sürücüsü Muhammet Tek'i öldürdükten sonra yanındaki Birivan K'yı da alıp kaçıran şüphelilerin terör örgütünden kaydı olan ve aranan Birivan K.'nın kocası Emrullah K. ve akrabaları olduğu ortaya çıkmıştı. İddiaya göre Emrullah K. yaşanan olayı şöyle anlattı; "Eşim 10 – 15 gündür çocuğu da alıp evden kaçtı. Muhammet Tek'in eşi ile eşim Birivan Arkadaştı. Eşimin evden ayrıldıktan sonra Tek'in yanında olduğunu öğrendim. Onları takip ettim eşimi yanında görünce olayı gerçekleştirdim" dediği öne sürüldü.