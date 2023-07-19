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Site toplantısında kanlı manzara: Paralimpik sporcuyu vurdu! Tüm şehirde aranıyor!
Giriş Tarihi: 19.07.2023 12:58
Güncelleme Tarihi: 19.07.2023
12:58
Site toplantısında kanlı manzara: Paralimpik sporcuyu vurdu! Tüm şehirde aranıyor!
İnanılmaz olay İstanbul Başakşehir'de yaşandı. Bir sitede yapılan toplantı sırasında çıkan tartışmada paralimpik sporcu Abdülkadir Özoğul, silahla vurularak ağır yaralandı. Saldırıyı gerçekleştiren şüpheli olay yerinden kaçarken, yaralı sporcu tedavi altına alındı. Site toplantısında gerçekleşen silahlı saldırı ise güvenlik kamerasına yansıdı.