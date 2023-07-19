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Haberler Yaşam Site toplantısında kanlı manzara: Paralimpik sporcuyu vurdu! Tüm şehirde aranıyor!
Giriş Tarihi: 19.07.2023 12:58 Güncelleme Tarihi: 19.07.2023 12:58

Site toplantısında kanlı manzara: Paralimpik sporcuyu vurdu! Tüm şehirde aranıyor!

İnanılmaz olay İstanbul Başakşehir'de yaşandı. Bir sitede yapılan toplantı sırasında çıkan tartışmada paralimpik sporcu Abdülkadir Özoğul, silahla vurularak ağır yaralandı. Saldırıyı gerçekleştiren şüpheli olay yerinden kaçarken, yaralı sporcu tedavi altına alındı. Site toplantısında gerçekleşen silahlı saldırı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Site toplantısında kanlı manzara: Paralimpik sporcuyu vurdu! Tüm şehirde aranıyor!

Korkunç olay, saat 21.00 sıralarında Kayabaşı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 23. Bölgede bulunan sitede düzenlenen toplantıda aidatlar görüşüldüğü sırada tartışma çıktı.

Site toplantısında kanlı manzara: Paralimpik sporcuyu vurdu! Tüm şehirde aranıyor!

Tartışma sırasında blok yöneticisi olduğu belirtilen Tolga Akçiçek, site yönetiminde başkan yardımcısı olarak görev yapan paralimpik sporcu Abdülkadir Özoğul'a (35) silahla ateş açtı.

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Site toplantısında kanlı manzara: Paralimpik sporcuyu vurdu! Tüm şehirde aranıyor!

Özoğul kanlar içinde yere yığılırken, saldırıyı gerçekleştiren Akçiçek, hızla olay yerinden uzaklaştı.

Site toplantısında kanlı manzara: Paralimpik sporcuyu vurdu! Tüm şehirde aranıyor!

Site sakinleri durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan Özoğul'a ilk müdahalede bulunduktan sonra Başakşehir Çam ve Sakura Şehir hastanesine kaldırdı.

Site toplantısında kanlı manzara: Paralimpik sporcuyu vurdu! Tüm şehirde aranıyor!

Özoğul'un ameliyata alındığı ve durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

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