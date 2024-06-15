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Sivas bayram namazı saati 2024: Diyanet namaz vakitleri ile Sivas bayram namazı saat kaçta kılınacak?
Giriş Tarihi: 15.06.2024 14:24
Güncelleme Tarihi: 15.06.2024
15:45
Sivas bayram namazı saati sorgulaması başladı. Yılın son dini bayramı bu yıl 16 Haziran Pazar günü eda ediliyor. Diyanet ile belirlenen bayram namazı saatlerinin illere göre değişiklik göstermesi sebebiyle Sivas'ta ikamet eden binlerce kişi "Sivas bayram namazı saat kaçta?" sorusuna yanıt arıyor. Müslümanlar, İslami usullere uygun olarak ibadetlerini 4 gün boyunca yerine getirecek. Peki, Sivas bayram namazı ne zaman, saat kaçta kılınacak? İşte, yanıtı…