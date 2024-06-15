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Haberler Yaşam Sivas bayram namazı saati 2024: Diyanet namaz vakitleri ile Sivas bayram namazı saat kaçta kılınacak?
Giriş Tarihi: 15.06.2024 14:24 Güncelleme Tarihi: 15.06.2024 15:45

Sivas bayram namazı saati 2024: Diyanet namaz vakitleri ile Sivas bayram namazı saat kaçta kılınacak?

Sivas bayram namazı saati sorgulaması başladı. Yılın son dini bayramı bu yıl 16 Haziran Pazar günü eda ediliyor. Diyanet ile belirlenen bayram namazı saatlerinin illere göre değişiklik göstermesi sebebiyle Sivas'ta ikamet eden binlerce kişi "Sivas bayram namazı saat kaçta?" sorusuna yanıt arıyor. Müslümanlar, İslami usullere uygun olarak ibadetlerini 4 gün boyunca yerine getirecek. Peki, Sivas bayram namazı ne zaman, saat kaçta kılınacak? İşte, yanıtı…

Sivas bayram namazı saati 2024: Diyanet namaz vakitleri ile Sivas bayram namazı saat kaçta kılınacak?

Sivas bayram namazı saati belli oldu. Bu yılın son bayramı 16 Haziran Pazar günü eda ediliyor. Allah'a yaklaşmak, onun rahmeti ve bereketinden nasibini almak isteyen İslam alemi sabahın erken saatlerinde ellerini semaya kaldıracak. Bu noktada "Sivas bayram namazı saat kaçta kalınacak? "sorusu gündemdeki yerini aldı. Bayram namazı saatleri il il Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından paylaşıldı. Peki, Sivas bayram namazı ne zaman, saat kaçta? İşte, yanıtı…

Sivas bayram namazı saati 2024: Diyanet namaz vakitleri ile Sivas bayram namazı saat kaçta kılınacak?

SİVAS BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA?

Bu yıl Kurban Bayramı namazı Sivas'ta saat 05.28'de kılınacak.

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Sivas bayram namazı saati 2024: Diyanet namaz vakitleri ile Sivas bayram namazı saat kaçta kılınacak?

BAYRAM NAMAZI KAÇ REKATTIR VE NASIL KILINIR?

Bayram namazı iki rekattır ve yılda iki defa kılınır.

Camilerde din görevlileri namaz öncesi bayram namazının nasıl kılınacağını hatırlatır. Bayram namazı bayramın birinci günü sabah namazının ardından güneş doğduktan sonra kılınır.

Bayram namazı öncesi hatırlatmaların ardından müezzin kayyım nidada bulunarak namaz kılmak için camiye gelenleri nasıl niyet edecekleri konusunda yönlendirir.

Sivas bayram namazı saati 2024: Diyanet namaz vakitleri ile Sivas bayram namazı saat kaçta kılınacak?

Niyet edilirken hangi bayram namazı kılınacaksa o zikredilir. Örnek olarak "Niyet ettim Allah'ım senin rızan için Ramazan Bayramı namazı kılmaya, uydum hazır olan imama" veya aynı şekilde "Niyet ettim Allah'ım senin rızan için Kurban Bayramı namazı kılmaya, uydum hazır olan imama" şeklinde niyet edilir.

Bundan sonra imamla birlikte hareket edilerek:

Sivas bayram namazı saati 2024: Diyanet namaz vakitleri ile Sivas bayram namazı saat kaçta kılınacak?

Bayram Namazının Kılınışı Birinci Rek'at:

1) Cemaat düzgün sıralar halinde imamın arkasında yer alır ve "Niyet ettim Allah rızası için Kurban Bayramı namazını kılmaya, uydum imama" diye niyet eder.

2) İmam "Allahu Ekber" deyip ellerini yukarıya kaldırınca. Cemaat de "Allahu Ekber" diyerek ellerini yukarıya kaldırıp göbeği altına bağlar.

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