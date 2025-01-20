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Haberler Yaşam SİVAS DEPREM HABERİ | Son dakika! Sivas'ta deprem mi oldu? İşte, Afad ve Kandilli son depremler!
Giriş Tarihi: 20.01.2025 09:20 Güncelleme Tarihi: 20.01.2025 09:20

SİVAS DEPREM HABERİ | Son dakika! Sivas'ta deprem mi oldu? İşte, Afad ve Kandilli son depremler!

AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile anlık son veriler yakından takip ediliyor. İrili ufaklı sarsıntıların yer aldığı son depremler listesine Sivas depremi damga vurdu. Bölgede yaşayan vatandaşlar depremin ayrıntılarına odaklandı. Peki, 20 Ocak 2025 Sivas'ta deprem mi oldu? Afad ve Kandilli son depremler listesi!

SİVAS DEPREM HABERİ | Son dakika! Sivas’ta deprem mi oldu? İşte, Afad ve Kandilli son depremler!

AFAD ve Kandilli Rasathanesi 20 Ocak 2025 Sivas depreminin ayrıntılarını son dakika duyurdu. Bölge halkı "Sivas'ta deprem mi oldu, kaç şiddetinde, merkez üssü neresi?" gibi sorulara yanıt aramaya başladı. İşte, Afad ve Kandilli son dakika depremleri listesi!

SİVAS DEPREM HABERİ | Son dakika! Sivas’ta deprem mi oldu? İşte, Afad ve Kandilli son depremler!

SİVAS'TA DEPREM!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan verilere göre, saat 08:30'da Sivas'ın Ulaş ilçesinde deprem meydana geldi.

3.9 büyüklüğündeki sarsıntı, yerin 7 kilometre derinliğinde kaydedildi.

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SİVAS DEPREM HABERİ | Son dakika! Sivas’ta deprem mi oldu? İşte, Afad ve Kandilli son depremler!

SİVAS DEPREM VERİLERİ

Büyüklük:3.9 (Mw)

Yer:Ulaş (Sivas)

Tarih:2025-01-20

Saat:08:30:15 TSİ

Enlem:39.41056 N

Boylam:37.29444 E

Derinlik:7 km

SİVAS DEPREM HABERİ | Son dakika! Sivas’ta deprem mi oldu? İşte, Afad ve Kandilli son depremler!

DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, KAÇ ŞİDDETİNDE?

Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından son depremler anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.

SİVAS DEPREM HABERİ | Son dakika! Sivas’ta deprem mi oldu? İşte, Afad ve Kandilli son depremler!

KANDİLLİ RASATHANESİ VERİLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

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