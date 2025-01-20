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SİVAS DEPREM HABERİ | Son dakika! Sivas'ta deprem mi oldu? İşte, Afad ve Kandilli son depremler!
Giriş Tarihi: 20.01.2025 09:20
Güncelleme Tarihi: 20.01.2025
09:20
SİVAS DEPREM HABERİ | Son dakika! Sivas'ta deprem mi oldu? İşte, Afad ve Kandilli son depremler!
AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile anlık son veriler yakından takip ediliyor. İrili ufaklı sarsıntıların yer aldığı son depremler listesine Sivas depremi damga vurdu. Bölgede yaşayan vatandaşlar depremin ayrıntılarına odaklandı. Peki, 20 Ocak 2025 Sivas'ta deprem mi oldu? Afad ve Kandilli son depremler listesi!