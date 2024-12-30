SİVAS DEPREM SON DAKİKA | Az önce Sivas’ta deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde, merkez üssü neresi?

Sivas'ta son dakika deprem haberleri geliyor! Az önce Sivas'ta büyük bir sarsıntı hissedildi. Depremin merkezi, şiddeti ve etkileri hakkında yapılan açıklamalar merak ediliyor. Sivas'taki depremle ilgili gelişmeler Kandilli ve AFAD aracılığıyla duyuruldu. Peki, Az önce Sivas'ta deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde, merkez üssü neresi? İşte, detaylar...