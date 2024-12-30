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Haberler Yaşam SİVAS DEPREM SON DAKİKA | Az önce Sivas'ta deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde, merkez üssü neresi?
Giriş Tarihi: 30.12.2024 23:48 Güncelleme Tarihi: 30.12.2024 23:52

SİVAS DEPREM SON DAKİKA | Az önce Sivas'ta deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde, merkez üssü neresi?

Sivas'tan son dakika deprem haberi! Az önce Sivas'ta meydana gelen depremle ilgili detaylar merak ediliyor. Depremin şiddeti, merkez üssü ve olası etkileriyle ilgili yapılan açıklamalar yakından takip ediliyor. Peki, Sivas'ta deprem nerede oldu, kaç şiddetinde ve merkez üssü neresi? İşte, Kandilli ve AFAD son gelişmeler!

SİVAS DEPREM SON DAKİKA | Az önce Sivas’ta deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde, merkez üssü neresi?

Sivas'ta son dakika deprem haberleri geliyor! Az önce Sivas'ta büyük bir sarsıntı hissedildi. Depremin merkezi, şiddeti ve etkileri hakkında yapılan açıklamalar merak ediliyor. Sivas'taki depremle ilgili gelişmeler Kandilli ve AFAD aracılığıyla duyuruldu. Peki, Az önce Sivas'ta deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde, merkez üssü neresi? İşte, detaylar...

SİVAS DEPREM SON DAKİKA | Az önce Sivas’ta deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde, merkez üssü neresi?

SİVAS DEPREM SON DAKİKA

30 Aralık 2024 tarihinde, saat 23:30:28 TSİ'de, Sivas'ın Ulaş ilçesinde 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliği 8.41 km olarak ölçülürken, enlem 39.43556 N ve boylam ise 37.34306 E olarak kaydedildi.

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SİVAS DEPREM SON DAKİKA | Az önce Sivas’ta deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde, merkez üssü neresi?

#DEPREM
Büyüklük:4.4 (Mw)
Yer:Ulaş (Sivas)
Tarih:2024-12-30
Saat:23:30:28 TSİ
Enlem:39.43556 N
Boylam:37.34306 E
Derinlik:8.41 km

SİVAS DEPREM SON DAKİKA | Az önce Sivas’ta deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde, merkez üssü neresi?

SON DEPREMLER LİSTESİ

Türkiye'de kaydedilen tüm depremler Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından kayıt altına alınıyor.

Son depremler listesi ile depremin merkez üssü, şiddet ve derinlik bilgilerine ulaşılabiliyor.

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

SİVAS DEPREM SON DAKİKA | Az önce Sivas’ta deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde, merkez üssü neresi?

AFAD LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

SON DAKİKA