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SİVAS DEPREM SON DAKİKA | Az önce Sivas'ta deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde, merkez üssü neresi?
Giriş Tarihi: 30.12.2024 23:48
Güncelleme Tarihi: 30.12.2024
23:52
SİVAS DEPREM SON DAKİKA | Az önce Sivas'ta deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde, merkez üssü neresi?
Sivas'tan son dakika deprem haberi! Az önce Sivas'ta meydana gelen depremle ilgili detaylar merak ediliyor. Depremin şiddeti, merkez üssü ve olası etkileriyle ilgili yapılan açıklamalar yakından takip ediliyor. Peki, Sivas'ta deprem nerede oldu, kaç şiddetinde ve merkez üssü neresi? İşte, Kandilli ve AFAD son gelişmeler!