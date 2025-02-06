SİVAS OKULLAR TATİL Mİ? 7 Şubat Cuma Sivas’ta okullar var mı yok mu? Valilikten son dakika açıklama geldi!

GÜRÜN İLÇESİNDE EĞİTİME ARA VERİLDİ

Öte yandan Gürün ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle yarın eğitime ara verildi.

Gürün Kaymakamlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Yaşanabilecek sıkıntıların önüne geçmek ve meydana gelebilecek risk ve olumsuzluklara karşı önleyici tedbir olarak İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile 7 Şubat Cuma günü ilk ve orta dereceli eğitim gören öğrencilerimiz ve tüm okullarımız için eğitim öğretime ara verilmiştir." ifadesine yer verildi.

Paylaşımda kamuda çalışan engelli ve hamile personelin aynı gün idari izinli sayılacakları belirtildi.