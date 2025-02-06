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Haberler Yaşam SİVAS OKULLAR TATİL Mİ? 7 Şubat Cuma Sivas'ta okullar var mı yok mu? Valilikten son dakika açıklama geldi!
Giriş Tarihi: 06.02.2025 20:23 Güncelleme Tarihi: 06.02.2025 20:27

SİVAS OKULLAR TATİL Mİ? 7 Şubat Cuma Sivas'ta okullar var mı yok mu? Valilikten son dakika açıklama geldi!

Sivas'ta etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle okulların tatil olup olmayacağı gündeme geldi. Valilikten yapılan yazılı açıklamada, il genelinde olumsuz hava koşullarının etkisini sürdürdüğü belirtilerek öğrenci ve velilerin merak ettiği Sivas'ta okullar tatil mi sorusu son dakika yanıt buldu. Peki; 7 Şubat Cuma Sivas'ta okullar tatil mi, okul var mı yok mu? İşte, valilik açıklaması.

SİVAS OKULLAR TATİL Mİ? 7 Şubat Cuma Sivas’ta okullar var mı yok mu? Valilikten son dakika açıklama geldi!

Sivas okullar tatil mi sorusu son dakika yanıt buldu. Şehirde etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitim öğretim faaliyetlerin devam edip etmeyeceği öğrenciler ve velilerin gündemindeki yerini almıştı. Konu ile ilgili Valilikten yazılı açıklama yapıldı. Böylece 7 Şubat Cuma Sivas okullar tatil mi, okul var mı belli oldu. İşte, açıklamalar.

SİVAS OKULLAR TATİL Mİ? 7 Şubat Cuma Sivas’ta okullar var mı yok mu? Valilikten son dakika açıklama geldi!
SİVAS'TA TAŞIMALI EĞİTİME 1 GÜN ARA VERİLDİ
Sivas'ta etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde yarın taşımalı eğitime ara verildi.
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SİVAS OKULLAR TATİL Mİ? 7 Şubat Cuma Sivas’ta okullar var mı yok mu? Valilikten son dakika açıklama geldi!

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, il genelinde olumsuz hava koşullarının etkisini sürdürdüğü belirtilerek, "Ulaşımda oluşabilecek risk ve tehlikelere karşı tedbir amacıyla, Sivas merkez ilçeye bağlı köylerimizden ve beldelerimizden taşımalı eğitim yolu ile erişim sağlanan temel eğitim ve ortaöğretim kurumlarında taşımalı eğitim-öğretime 7 Şubat 2025 Cuma günü 1 gün süreyle ara verilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, taşımalı kapsamında olmayan öğrenciler için eğitim-öğretimin normal düzeninde devam edeceği aktarıldı.

SİVAS OKULLAR TATİL Mİ? 7 Şubat Cuma Sivas’ta okullar var mı yok mu? Valilikten son dakika açıklama geldi!

GÜRÜN İLÇESİNDE EĞİTİME ARA VERİLDİ

Öte yandan Gürün ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle yarın eğitime ara verildi.

Gürün Kaymakamlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Yaşanabilecek sıkıntıların önüne geçmek ve meydana gelebilecek risk ve olumsuzluklara karşı önleyici tedbir olarak İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile 7 Şubat Cuma günü ilk ve orta dereceli eğitim gören öğrencilerimiz ve tüm okullarımız için eğitim öğretime ara verilmiştir." ifadesine yer verildi.

Paylaşımda kamuda çalışan engelli ve hamile personelin aynı gün idari izinli sayılacakları belirtildi.

SİVAS OKULLAR TATİL Mİ? 7 Şubat Cuma Sivas’ta okullar var mı yok mu? Valilikten son dakika açıklama geldi!
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