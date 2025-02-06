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SİVAS OKULLAR TATİL Mİ? 7 Şubat Cuma Sivas'ta okullar var mı yok mu? Valilikten son dakika açıklama geldi!
Giriş Tarihi: 06.02.2025 20:23
Güncelleme Tarihi: 06.02.2025
20:27
SİVAS OKULLAR TATİL Mİ? 7 Şubat Cuma Sivas'ta okullar var mı yok mu? Valilikten son dakika açıklama geldi!
Sivas'ta etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle okulların tatil olup olmayacağı gündeme geldi. Valilikten yapılan yazılı açıklamada, il genelinde olumsuz hava koşullarının etkisini sürdürdüğü belirtilerek öğrenci ve velilerin merak ettiği Sivas'ta okullar tatil mi sorusu son dakika yanıt buldu. Peki; 7 Şubat Cuma Sivas'ta okullar tatil mi, okul var mı yok mu? İşte, valilik açıklaması.