Haberler Yaşam SİVAS TOKİ KURA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI SORGULAMA | 2022 Sivas TOKİ kura sonuçları 2+1 3+1 isim listesi

Giriş Tarihi: 17.12.2022 18:33 Güncelleme Tarihi: 17.12.2022 18:33

SİVAS TOKİ KURA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI SORGULAMA | 2022 Sivas TOKİ kura sonuçları 2+1 3+1 isim listesi

Sivas TOKİ kura sonuçları sorgulama ekranı yoğun olarak ziyaret ediliyor. 250 bin sosyal konut projesi kura çekilişi tüm hızıyla sürüyor. Yayınlanan takvime göre, dün başlayan TOKİ Sivas kura çekimi bugün de devam edecek. Doğanşar, Gemerek, Hafik, Kangal, Şarkışla, Yıldızeli, Divriği, Gürün, İmranlı, Zara, Suşehri, Merkez, Altınyayla ilçelerinde inşa edilecek toplam 2 bin 564 konutun hak sahibi, Sivas TOKİ kura çekimi canlı yayın ile belli oluyor. 2+1 3+1 isim listesi kurumun resmi sitesi üzerinden sorgulanabiliyor. Engelli, genç ve emekli gibi kategorilerde başvuruları alınan Sivas TOKİ kura çekilişi canlı izle ekranı araştırılıyor. İşte, 2022 İlk Evim 2+1 3+1 isim listesi...