Haberler Yaşam SİVAS TOKİ KURA SONUÇLARI CANLI İZLE EKRANI | 2022 Sivas TOKİ kura çekimi sonuçları sorgulama ekranı ile 2+1 3+1 isim listesi görüntüleme

Giriş Tarihi: 17.12.2022 11:34 Güncelleme Tarihi: 17.12.2022 11:35

SİVAS TOKİ KURA SONUÇLARI CANLI İZLE EKRANI | 2022 Sivas TOKİ kura çekimi sonuçları sorgulama ekranı ile 2+1 3+1 isim listesi görüntüleme

TOKİ 250 bin sosyal konut projesi kura çekilişi tüm hızıyla sürüyor. Yayınlanan takvime göre, dün başlayan TOKİ Sivas kura çekimi bugün de devam edecek. Doğanşar, Gemerek, Hafik, Kangal, Şarkışla, Yıldızeli, Divriği, Gürün, İmranlı, Zara, Suşehri, Merkez, Altınyayla ilçelerinde inşa edilecek toplam 2 bin 564 konutun hak sahibi, Sivas TOKİ kura çekimi sonuçları canlı yayın ile belli oluyor. 2+1 3+1 isim listesi kurumun resmi sitesi üzerinden sorgulanabiliyor. Engelli, genç ve emekli gibi kategorilerde başvuruları alınan Sivas TOKİ kura çekilişi canlı izle ekranı yoğun bir şekilde ziyaret ediliyor. İşte, 2022 Sivas TOKİ kura sonuçları sorgulama ekranı ve 2+1 3+1 isim listesi...