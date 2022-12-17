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Haberler Yaşam SİVAS TOKİ KURA SONUÇLARI SORGULAMA canlı yayında! 2022 Sivas TOKİ kura çekilişi sonuçları canlı izle ekranı ile 2+1 3+1 isim listesi
Giriş Tarihi: 17.12.2022 13:01 Güncelleme Tarihi: 17.12.2022 13:06

SİVAS TOKİ KURA SONUÇLARI SORGULAMA canlı yayında! 2022 Sivas TOKİ kura çekilişi sonuçları canlı izle ekranı ile 2+1 3+1 isim listesi

Sivas TOKİ kura sonuçları sorgulama ekranı yoğun olarak ziyaret ediliyor. 250 bin sosyal konut projesi kura çekilişi tüm hızıyla sürüyor. Yayınlanan takvime göre, dün başlayan TOKİ Sivas kura çekimi bugün de devam edecek. Doğanşar, Gemerek, Hafik, Kangal, Şarkışla, Yıldızeli, Divriği, Gürün, İmranlı, Zara, Suşehri, Merkez, Altınyayla ilçelerinde inşa edilecek toplam 2 bin 564 konutun hak sahibi, Sivas TOKİ kura çekimi canlı yayın ile belli oluyor. 2+1 3+1 isim listesi kurumun resmi sitesi üzerinden sorgulanabiliyor. Engelli, genç ve emekli gibi kategorilerde başvuruları alınan Sivas TOKİ kura çekilişi canlı izle ekranı araştırılıyor. İşte, 2022 İlk Evim 2+1 3+1 isim listesi...

SİVAS TOKİ KURA SONUÇLARI SORGULAMA canlı yayında! 2022 Sivas TOKİ kura çekilişi sonuçları canlı izle ekranı ile 2+1 3+1 isim listesi

Sivas TOKİ kura sonuçları sorgulama ekranı yoğun olarak ziyaret ediliyor. TOKİ tarafından paylaşılan 250 bin sosyal konut kura takvimine göre, dün açıklanmaya başlayan Sivas TOKİ başvuru sonuçları bugün de devam edecek. Sivas TOKİ kura çekimi canlı izle ekranı aracılığıyla 13 ilçede inşa edilecek toplam 2 bin 564 konutun hak sahipleri belirlenecek. Noter huzurunda çekilen kuraların ardından isim listesi sorgulama işlemleri kurumun resmi sitesi üzerinden yapılabilecek. Peki, Sivas TOKİ kura çekilişi sonuçları nasıl ve nereden öğrenilir? İşte, TOKİ Sivas kura sonuçları 2+1 3+1 isim listesi sorgulama ekranı…

SİVAS TOKİ KURA SONUÇLARI SORGULAMA canlı yayında! 2022 Sivas TOKİ kura çekilişi sonuçları canlı izle ekranı ile 2+1 3+1 isim listesi

TOKİ KURA ÇEKİMİ GİRESUN VE SİVAS'TA GERÇEKLEŞİYOR!

TOKİ sosyal konut kura çekilişi 6 ay içinde tamamlanacak. Buna göre 250 bin konutun hak sahibi 2023 yılının Mart ayı içerisinde belli olacak.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "İnşallah tüm yuvalarımızı, konut arsalarımızı, iş yerlerimizi 2 yıl içerisinde vatandaşlarımıza teslim edeceğiz Hayırlı, uğurlu olsun." dedi.

Sonuçlar il il açıklanmaya devam ediyor. 17 Aralık 2022 Cumartesi bugün Giresun ve Sivas'ta çekiliş gerçekleşiyor.

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SİVAS TOKİ KURA SONUÇLARI SORGULAMA canlı yayında! 2022 Sivas TOKİ kura çekilişi sonuçları canlı izle ekranı ile 2+1 3+1 isim listesi

TOKİ SİVAS KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN SONA ERECEK?

TOKİ'nin kurumsal hesabından yapılan açıklamaya göre; TOKİ Sivas kura çekimi 16-18 Aralık 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

13 ilçede toplam 2 bin 564 sosyal konutun hak sahiplerini bulacağı kuralar, Muhsin Yazıcıoğlu Kültür Merkezi Konferans Salonu'nda çekiliyor.

SİVAS TOKİ KURA SONUÇLARI SORGULAMA canlı yayında! 2022 Sivas TOKİ kura çekilişi sonuçları canlı izle ekranı ile 2+1 3+1 isim listesi

İlçelere göre kura tarihleri takvimi şöyle:

16 Aralık: Doğanşar, Gemerek Sızır, Hafik 2. etap, Kangal 2. etap, Şarkışla Gürçayır, Yıldızeli 3. etap

17 Aralık: Divriği 3. etap, Gemerek 2. etap, Gürün 2. etap, İmranlı 2. etap, Zara 3. etap

18 Aralık: Suşehri, Merkez, Şarkışla

SİVAS TOKİ KURA SONUÇLARI SORGULAMA canlı yayında! 2022 Sivas TOKİ kura çekilişi sonuçları canlı izle ekranı ile 2+1 3+1 isim listesi

TOKİ SİVAS KONUTLARI NEREDE?

Toplam 13 ilçe için TOKİ Sivas kura çekilişi 16 Aralık Cuma günü saat 10.00'da başladı ve 18 Aralık tarihinde sona erecek. İşte, TOKİ Sivas evlerinin yapılacağı ilçeler ve sayıları:

Sivas Doğanşar 67 Konut

Sivas Gemerek Sızır 111

Sivas Hafik 2. Etap 110

Sivas Kangal 2. Etap 175

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