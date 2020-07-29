Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Sivas ve Şırnak bayram namazı saati! Sivas ve Şırnak 2020 Kurban Bayramı namazı saat kaçta kılınacak?

ve bayram namazı saati! Sivas ve Şırnak 2020 kılınacak?

İslam aleminin merakla beklediği Kurban Bayramına sayılı günler kala bayram namazı saati merak edilmeye başlandı. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi sitesinden yayınlanan dini günler takvimine göre, ' ve 'ta bayram namazı saat kaçta?' sorusunun yanıtı belli oldu. Camilerde koronavirüs önlemleri için hazırlıklar sürerken müminler, 2020 bayram namazı saatlerinde ibadetlerini gerçekleştirecek. Peki Sivas ve kaçta? Sivas ve Şırnak 2020 kılınacak?

Giriş Tarihi: 29.07.2020 16:30 Güncelleme Tarihi: 29.07.2020 16:30
Sivas ve Şırnak bayram namazı saati! Sivas ve Şırnak 2020 Kurban Bayramı namazı saat kaçta kılınacak?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan 2020 dini günler takvimine göre ve bayram namazı saati belli oldu. Müslümanlar bir Kurban Bayramına daha kavuşmanın huzurunu yaşarken camilerde ibadetlerini gerçekleştirmek için sabırsızlanıyor. Tüm illerin camilerinde coronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında önlemler alınmaya devam ederken Sivas ve Şırnak başta olmak üzere diğer tüm iller için bayram namazı saati haberimizde yer alıyor. Peki Sivas ve kaçta? Sivas ve Şırnak 2020 kılınacak?

SİVAS VE ŞIRNAK BAYRAM NAMAZI SAATİ KAÇTA? DİYANET DUYURDU

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından, 2020 Bayram namazı saatleri belli olurken camilerde tüm hazırlıklar sürüyor. Haberimizde, Sivas ve Şırnak bayram namazı saatlerine ulaşabilirsiniz.

Sivas ve Şırnak bayram namazı saati! Sivas ve Şırnak 2020 Kurban Bayramı namazı saat kaçta kılınacak?

SİVAS VE ŞIRNAK 2020 KURBAN BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA KILINACAK?

'ta bayram namazı 06.03'te kılınacak. 'ta ise 05.45'te bayram namazı kılınıyor. Yurt genelinde 2020 Kurban Bayramı'nda herhangi bir kısıtlama olması beklenmiyor. Bu sebeple bayram namazı camilerde cemaatle kılınabilecek. Sosyal mesafe kurallarına uyularak kılınacak olan bayram namazı saat kaçta sorusu yanıt bulmuş oldu.

Arefe Günü: 30 Temmuz 2020 tarihine denk geliyor.

Kurban Bayramı 1. Gün: 31 Temmuz Cuma

Kurban Bayramı 2. Gün: 1 Ağustos Cumartesi

Kurban Bayramı 3. Gün: 2 Ağustos Pazar

Kurban Bayramı 4. Gün: 3 Ağustos Pazartesi

İL İL BAYRAM NAMAZI SAATLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Sivas ve Şırnak bayram namazı saati! Sivas ve Şırnak 2020 Kurban Bayramı namazı saat kaçta kılınacak?

BAYRAM NAMAZI KILINIŞI (İLK REKAT)

Bayram namazına niyet ettikten sonra tekbir alınır ve eller bağlanır,

Sırasıyla imam hatip ve cemaat sessizce "Sübhaneke duası"nı okur, sonra fasılalar halinde;

Tıpkı iftitah tekbiri gibi yeniden eller kulak hizasına kaldırılarak 1. Tekbir alınır ve eller yanlara salınır,

Sonra 2. Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,

Ardından 3. Tekbir alınır ve bu sefer eller göbek hizasında bağlanır.

İmam; gizlice "Euzü besmele" çeker, açıktan "Fatiha suresi" ile birlikte "Zammı sure veya zammı sure yerine geçecek miktarda Kur'an-ı Kerim" okur. Cemaat ise sessizce imamı dinler.

Rüku ve secde yapılarak 2. Rekata kalkılır.

BAYRAM NAMAZI KILINIŞI (İKİNCİ REKAT)

İmam; gizlice "Besmele" çeker, açıktan "Fatiha suresi" ile birlikte "Zammı sure veya zammı sure yerine geçecek miktarda Kur'an-ı Kerim" okur. Cemaat ise sessizce imamı dinler.

Ardından tekrar tıpkı iftitah tekbiri gibi yeniden eller kulak hizasına kaldırılarak 1. Tekbir alınır ve eller yanlara salınır,

Sonra 2. Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,

Ardından 3. Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,

Son olarak 4. Tekbir alınır ancak bu sefer eller kulak hizasına kaldırılmaz ve rükuya gidilir.

Rüku ve secdenin ardından oturulur, "Tahiyyat, Salli-Barik duaları" okunur ve önce sağ tarafa sonra sol tarafa selam verilerek namaz tamamlanır.

Bundan sonra müezzinin refakatinde hep birlikte 3 defa tekbir (teşrik) getirilir. Bu tekbirlerle birlikte imam hatip bayram hutbesi okumak üzere minbere çıkar.

Sivas ve Şırnak bayram namazı saati! Sivas ve Şırnak 2020 Kurban Bayramı namazı saat kaçta kılınacak?
SON DAKİKA