Sivas ve Şırnak bayram namazı saati! Sivas ve Şırnak 2020 Kurban Bayramı namazı saat kaçta kılınacak?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan 2020 dini günler takvimine göre Sivas ve Şırnak bayram namazı saati belli oldu. Müslümanlar bir Kurban Bayramına daha kavuşmanın huzurunu yaşarken camilerde ibadetlerini gerçekleştirmek için sabırsızlanıyor. Tüm illerin camilerinde coronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında önlemler alınmaya devam ederken Sivas ve Şırnak başta olmak üzere diğer tüm iller için bayram namazı saati haberimizde yer alıyor. Peki Sivas ve Şırnak bayram namazı saati kaçta? Sivas ve Şırnak 2020 Kurban Bayramı namazı saat kaçta kılınacak?

SİVAS VE ŞIRNAK BAYRAM NAMAZI SAATİ KAÇTA? DİYANET DUYURDU

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından, 2020 Bayram namazı saatleri belli olurken camilerde tüm hazırlıklar sürüyor. Haberimizde, Sivas ve Şırnak bayram namazı saatlerine ulaşabilirsiniz.