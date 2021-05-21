Sivaslı vatandaş hayalindeki aracı kendisi yaptı

"YERLİ ARABAYI YAPMAMIZ İÇİN HİÇBİR ENGEL YOK"



Adıgüzel, "Bizim gerçekten yerli arabayı yapmamız için herhangi bir engel yok. Benim gibi binlerce insan var Türkiye de ben meslek lisesi mezunuyum öyle mühendisler var ki Türkiye de önü açılsa imkan verilse yapılamayacak şey yok. Aracın adı için bir şeyler düşünüyordum ama muhtarımız ben koyuyum dedi. Aracı hazır sanan çok. Vakti uzun tutunca herhalde yapamayacaksın diyenler oldu" diye konuştu.

