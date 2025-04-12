Sivasspor-Fenerbahçe maçı ne zaman, ertelenecek mi? Maç saatinde yoğun kar yağışı bekleniyor!

MAÇ ERTELENECEK Mİ?

Sivas'ta dün etkili olan kar yağışı, kent merkezinde yer yer 10 santimetreyi aşarken, 4 Eylül Stadı'nda herhangi bir olumsuzluk yaratmadı. Alttan ısıtma sisteminin aktif olduğu stadyum zemininde, yapılan incelemelerde karşılaşma için uygun bir durum gözlemlendi. DHA'nın haberine göre, yağışa rağmen maçın oynanmasının engellenmesine gerek olmadığı ifade edildi.