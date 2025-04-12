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Haberler Yaşam Sivasspor-Fenerbahçe maçı ne zaman, ertelenecek mi? Maç saatinde yoğun kar yağışı bekleniyor!
Giriş Tarihi: 12.04.2025 10:19 Güncelleme Tarihi: 12.04.2025 10:19

Sivasspor-Fenerbahçe maçı ne zaman, ertelenecek mi? Maç saatinde yoğun kar yağışı bekleniyor!

Fenerbahçe, Süper Lig'in 31. haftasında Sivasspor deplasmanına çıkıyor. 4 Eylül Stadı'nda oynanacak olan bu kritik maç öncesinde, bölgeye kar yağışı bekleniyor. Hava sıcaklıklarının eksi 4 dereceye kadar düşmesi öngörülürken, olumsuz hava koşulları nedeniyle Sivasspor-Fenerbahçe karşılaşmasının ertelenip ertelenmeyeceği ise merak konusu oldu. Peki, Sivasspor-Fenerbahçe maçı ne zaman, maç ertelenecek mi?

Sivasspor-Fenerbahçe maçı ne zaman, ertelenecek mi? Maç saatinde yoğun kar yağışı bekleniyor!

Sivasspor-Fenerbahçe maçı, kar yağışı ve eksi 4 dereceye kadar düşmesi beklenen sıcaklık nedeniyle ertelenebilir. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) yetkilileri, maçın oynanıp oynanmayacağına dair son değerlendirmeleri yapacak. Peki, Sivasspor-Fenerbahçe maçı ne zaman, maç ertelenecek mi? İşte detaylar...

Sivasspor-Fenerbahçe maçı ne zaman, ertelenecek mi? Maç saatinde yoğun kar yağışı bekleniyor!

SİVASSPOR-FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN?

Sivasspor ile Fenerbahçe, Süper Lig'in 33. haftasında 13 Nisan 2025 Pazar günü saat 19:00'da Sivas'taki BG Grup 4 Eylül Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek.

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Sivasspor-Fenerbahçe maçı ne zaman, ertelenecek mi? Maç saatinde yoğun kar yağışı bekleniyor!

SİVASSPOR-FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

Sivasspor ile Fenerbahçe arasında oynanacak heyecan dolu maç, Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda gerçekleşecek. Bu önemli karşılaşmayı futbolseverler, Bein Sports 1 kanalından izleyebilecekler.

Sivasspor-Fenerbahçe maçı ne zaman, ertelenecek mi? Maç saatinde yoğun kar yağışı bekleniyor!

MAÇ ERTELENECEK Mİ?
Sivas'ta dün etkili olan kar yağışı, kent merkezinde yer yer 10 santimetreyi aşarken, 4 Eylül Stadı'nda herhangi bir olumsuzluk yaratmadı. Alttan ısıtma sisteminin aktif olduğu stadyum zemininde, yapılan incelemelerde karşılaşma için uygun bir durum gözlemlendi. DHA'nın haberine göre, yağışa rağmen maçın oynanmasının engellenmesine gerek olmadığı ifade edildi.

Sivasspor-Fenerbahçe maçı ne zaman, ertelenecek mi? Maç saatinde yoğun kar yağışı bekleniyor!

6 OYUNCU SARI KART CEZA SINIRINDA
Fenerbahçe'de Sivasspor maçı öncesinde 6 isim kart ceza sınırında.

Sarı-lacivertli takımda 3'er sarı kartı bulunan Sofyan Amrabat, Filip Kostic, Allan Saint-Maximin, Çağlar Söyüncü, Mert Hakan Yandaş ve İrfan Can Kahveci, yarın oynanacak müsabakada kart görmeleri halinde iç sahadaki Bellona Kayserispor mücadelesinde forma giyemeyecek.