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Sivasspor-Fenerbahçe maçı ne zaman, ertelenecek mi? Maç saatinde yoğun kar yağışı bekleniyor!
Giriş Tarihi: 12.04.2025 10:19
Güncelleme Tarihi: 12.04.2025
10:19
Sivasspor-Fenerbahçe maçı ne zaman, ertelenecek mi? Maç saatinde yoğun kar yağışı bekleniyor!
Fenerbahçe, Süper Lig'in 31. haftasında Sivasspor deplasmanına çıkıyor. 4 Eylül Stadı'nda oynanacak olan bu kritik maç öncesinde, bölgeye kar yağışı bekleniyor. Hava sıcaklıklarının eksi 4 dereceye kadar düşmesi öngörülürken, olumsuz hava koşulları nedeniyle Sivasspor-Fenerbahçe karşılaşmasının ertelenip ertelenmeyeceği ise merak konusu oldu. Peki, Sivasspor-Fenerbahçe maçı ne zaman, maç ertelenecek mi?