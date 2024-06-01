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Haberler Yaşam Sivas'ta başıboş köpek dehşeti! Canını güçlükle kurtardı: "Bu sorun çığ gibi büyüyor"
Giriş Tarihi: 01.06.2024 15:38 Güncelleme Tarihi: 01.06.2024 15:38

Sivas'ta başıboş köpek dehşeti! Canını güçlükle kurtardı: "Bu sorun çığ gibi büyüyor"

Sivas'ta başıboş sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan 13 yaşındaki çocuk, canını güçlükle kurtardı. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan çocuk hastanede tedavi altına alınırken, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. 13 yaşındaki çocuğun üzüntülü babası, başıboş köpek sorununun çığ gibi büyüdüğünü belirterek "Tamam 'öldürülsün, katledilsin' bunu demiyoruz ama bunun bir çözümü, bir çaresinin bulunması lazım." dedi.

İHA
Sivas’ta başıboş köpek dehşeti! Canını güçlükle kurtardı: Bu sorun çığ gibi büyüyor

Sivas'ta başıboş köpeklerin saldırısına uğrayan 13 yaşındaki çocuk, vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı. Kaldırıldığı hastanede tedavi altına alınan çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Sivas’ta başıboş köpek dehşeti! Canını güçlükle kurtardı: Bu sorun çığ gibi büyüyor

CANINI GÜÇLÜKLE KURTARDI

Olay, Sivas Belediyesi mücavir alanı içerisinde yer alan Şeyh Şamil Mahallesi 80. Sokakta bulunan çocuk parkında yaşandı. Evinin hemen önündeki parkta oynayan 13 yaşındaki E. Karakoç başıboş köpeklerin saldırısına uğradı. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan çocuk abisinin müdahalesiyle canını güçlükle kurtardı. Karakoç ambulansla Sivas Numune Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

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Sivas’ta başıboş köpek dehşeti! Canını güçlükle kurtardı: Bu sorun çığ gibi büyüyor

"KARDEŞİ YETİŞMESE YÜZÜNDEN ISIRACAKTI"

Karakoç'un babası Ömer Karakoç, sokağa çıkamaz hale geldiklerini ifade edip, defalarca yardım istemelerine rağmen belediyenin tedbir almadığını belirterek, "Mahallemizde başıboş köpek çok, sürüyle geziyorlar. Belediyeye defalarca haber verdik. Hiçbir tedbir alınmadı. Evimizin önünde kapıya çıkamaz hale geldik.

Sivas’ta başıboş köpek dehşeti! Canını güçlükle kurtardı: Bu sorun çığ gibi büyüyor

Akşamı bırakın gündüz bile kapıya çıkamaz hale geldik. Evimizin önünde köpek ge çocuğu ısırmış. Bacağında ve sırtında derin yarası var. Kardeşi yetişmese yüzünden ısıracaktı. O arada kardeşi yetişmiş. Yoksa yüzünden ısırıp daha derin yaralar da açacakmış" dedi.

Sivas’ta başıboş köpek dehşeti! Canını güçlükle kurtardı: Bu sorun çığ gibi büyüyor

"BUNA BİR ÇÖZÜM BULUNMALI"

Üzüntülü baba başıboş köpek sorununun çığ gibi büyüdüğünü belirterek, "Sokak köpekleri bayağı bir sorun olmaya başladı. Sadece Sivas için değil Türkiye genelinde böyle. Bu sorun her yerde çığ gibi büyüdü. Bunun bir önlem alınması lazım. Söylediğimiz zaman hayvan savunucuları hep ayağa kalkıyor ama köpekler insanlardan daha mı değerli? Tamam 'öldürülsün, katledilsin' bunu demiyoruz ama bunun bir çözümü, bir çaresinin bulunması lazım.

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