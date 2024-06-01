Haberler
Yaşam
Sivas'ta başıboş köpek dehşeti! Canını güçlükle kurtardı: "Bu sorun çığ gibi büyüyor"
Giriş Tarihi: 01.06.2024 15:38
Güncelleme Tarihi: 01.06.2024
15:38
Sivas'ta başıboş köpek dehşeti! Canını güçlükle kurtardı: "Bu sorun çığ gibi büyüyor"
Sivas'ta başıboş sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan 13 yaşındaki çocuk, canını güçlükle kurtardı. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan çocuk hastanede tedavi altına alınırken, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. 13 yaşındaki çocuğun üzüntülü babası, başıboş köpek sorununun çığ gibi büyüdüğünü belirterek "Tamam 'öldürülsün, katledilsin' bunu demiyoruz ama bunun bir çözümü, bir çaresinin bulunması lazım." dedi.