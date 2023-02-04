Sivas’ta okullar tatil mi, Sivas Valiliği açıklama yaptı mı? 6 Şubat Pazartesi Sivas’ta okullar açık mı, kapalı mı?

Şubat ayına girilmesiyle beraber Türkiye genelinde soğuk hava etkisini göstermeye başladı. Hava sıcaklıklarının düşüşüyle gelen kar yağışı sonrası birçok il karla kaplandı. Sivas'ın Divriği, Kangal ve Zara ilçelerinde etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle 51 köy yolu ulaşıma kapandı. Hal böyleyken yarıyıl tatili sonrası okul sıralarına dönecek olan binlerce öğrenci ve velileri, 6 Şubat Pazartesi Sivas'ta okul var mı yok mu sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki, 6 Şubat Pazartesi Sivas'ta okullar tatil mi, son durum ne? İşte, Sivas Valiliği açıklamaları ile Sivas kar tatili son durum.