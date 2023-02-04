Sivas’ta okullar tatil mi, Sivas Valiliği açıklama yaptı mı? 6 Şubat Pazartesi Sivas’ta okullar açık mı, kapalı mı?

6 Şubat Pazartesi Sivas'ta okullar tatil mi sorusu yanıt arıyor. 6 Şubat Pazartesi günü iki hafta süren yarıyıl tatili son bulacak ve binlerce ilkokul, ortaokul ve lise öğrencisi için okullarda ders zili çalacak. Ancak yurt genelinde etkili olan soğuk hava ve kar yağışı nedeniyle Sivas kar tatili araştırmaları hız kazandı. Okulların tatil olup olmadığını merak eden öğretmenler, öğrenciler ve velileri "6 Şubat Pazartesi Sivas'ta okullar açık mı, kapalı mı, kar tatili olacak mı?" sorularına yanıt arıyor. Konu ile ilgili gözler valilikten gelecek açıklamalara çevrilmiş durumda. İşte, Sivas Valiliği kar tatili açıklaması ve konu ile ilgili son gelişmeler…