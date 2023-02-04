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Haberler Yaşam Sivas’ta okullar tatil mi, Sivas Valiliği açıklama yaptı mı? 6 Şubat Pazartesi Sivas’ta okullar açık mı, kapalı mı?
Giriş Tarihi: 04.02.2023 14:17 Güncelleme Tarihi: 04.02.2023 14:38

Sivas’ta okullar tatil mi, Sivas Valiliği açıklama yaptı mı? 6 Şubat Pazartesi Sivas’ta okullar açık mı, kapalı mı?

Şubat ayına girilmesiyle beraber Türkiye genelinde soğuk hava etkisini göstermeye başladı. Hava sıcaklıklarının düşüşüyle gelen kar yağışı sonrası birçok il karla kaplandı. Sivas'ın Divriği, Kangal ve Zara ilçelerinde etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle 51 köy yolu ulaşıma kapandı. Hal böyleyken yarıyıl tatili sonrası okul sıralarına dönecek olan binlerce öğrenci ve velileri, 6 Şubat Pazartesi Sivas'ta okul var mı yok mu sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki, 6 Şubat Pazartesi Sivas'ta okullar tatil mi, son durum ne? İşte, Sivas Valiliği açıklamaları ile Sivas kar tatili son durum.

Sivas’ta okullar tatil mi, Sivas Valiliği açıklama yaptı mı? 6 Şubat Pazartesi Sivas’ta okullar açık mı, kapalı mı?

6 Şubat Pazartesi Sivas'ta okullar tatil mi sorusu yanıt arıyor. 6 Şubat Pazartesi günü iki hafta süren yarıyıl tatili son bulacak ve binlerce ilkokul, ortaokul ve lise öğrencisi için okullarda ders zili çalacak. Ancak yurt genelinde etkili olan soğuk hava ve kar yağışı nedeniyle Sivas kar tatili araştırmaları hız kazandı. Okulların tatil olup olmadığını merak eden öğretmenler, öğrenciler ve velileri "6 Şubat Pazartesi Sivas'ta okullar açık mı, kapalı mı, kar tatili olacak mı?" sorularına yanıt arıyor. Konu ile ilgili gözler valilikten gelecek açıklamalara çevrilmiş durumda. İşte, Sivas Valiliği kar tatili açıklaması ve konu ile ilgili son gelişmeler…

Sivas’ta okullar tatil mi, Sivas Valiliği açıklama yaptı mı? 6 Şubat Pazartesi Sivas’ta okullar açık mı, kapalı mı?

SİVAS'TA KAR YAĞIŞI ETKİLİ OLUYOR!

SİVAS'ın yüksek kesimlerinde devam eden kar yağışı kent merkezinde de etkili olmaya başladı. İl genelinde 51 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

Kentin yüksek kesimlerde devam eden kar yağışı, öğle saatlerinde kent merkezinde de etkisini gösterdi. Sivas Belediyesi ekipleri, merkezde kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı.

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Sivas’ta okullar tatil mi, Sivas Valiliği açıklama yaptı mı? 6 Şubat Pazartesi Sivas’ta okullar açık mı, kapalı mı?

Kar yağışı nedeniyle Divriği, Kangal ve Zara ilçelerine bağlı köy ve mezralardan oluşan 51 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri, sahada yol açma çalışmalarını sürdürüyor.

Meteoroloji verilerine göre kentte hava sıcaklığı sıfırın altında 1 derece olarak ölçülürken, kar yağışının yarın da devam etmesi bekleniyor.

Sivas’ta okullar tatil mi, Sivas Valiliği açıklama yaptı mı? 6 Şubat Pazartesi Sivas’ta okullar açık mı, kapalı mı?

4-10 ŞUBAT 2023 SİVAS HAVA DURUMU

4 Şubat 2023 Cumartesi: Hafif kar yağışlı -3°

5 Şubat 2023 Pazar: Hafif kar yağışlı -2°

6 Şubat 2023 Pazartesi: Kar yağışlı -2°

7 Şubat 2023 Salı: Kar yağışlı -3°

8 Şubat 2023 Çarşamba: Kar yağışlı -5°

9 Şubat 2023 Perşembe: Bulutlu -5°

10 Şubat 2023 Cuma: Kar yağışlı -4°

Sivas’ta okullar tatil mi, Sivas Valiliği açıklama yaptı mı? 6 Şubat Pazartesi Sivas’ta okullar açık mı, kapalı mı?

6 ŞUBAT PAZARTESİ SİVAS'TA OKULLAR TATİL Mİ?

6 Şubat Pazartesi günü Svias'ta kar yağışının etkili olması bekleniyor. Hava durumu raporuna göre, hava sıcaklığının ise -2 ila -7 derece aralığında seyredeceği öngüörülüyor.

Kar yağışının görüleceği kent genelinde okulların tatil edilip edilmeyeceğine dair henüz bir açıklama yapılmadı.

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