Haberler
Yaşam
Sivas’ta petrol heyecanı: Her yerden fışkırıyor! Parıl parıl parıldıyor!
Giriş Tarihi: 13.11.2023 12:27
Güncelleme Tarihi: 13.11.2023
12:40
Sivas’ta petrol heyecanı: Her yerden fışkırıyor! Parıl parıl parıldıyor!
Heyecan yaratan olay Sivas'ın Suşehri ilçesine bağlı Karacaören köyünde yaşandı. Yüksek kesimlerinde adeta her yerden çıkan esrarengiz sıvının petrole işaret olabileceği düşünülüyor. Vatandaşlar, "Adeta yer altından petrol fışkırır gibi oluyor. Su parıl parıl parıldıyor" diyor...