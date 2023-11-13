Sivas’ta petrol heyecanı: Her yerden fışkırıyor! Parıl parıl parıldıyor!

Bu sıvının devletimiz tarafından araştırılıp ülke ekonomimize kazandırılmasını temenni ediyoruz. Şuan güz ayında olduğumuz için sudaki karışım biraz zayıf ancak bahar aylarında çok daha belirgin bir hal alıyor. Gaza benzer bir görüntüsü var. Araştırılıp ülke ekonomisine kazandırılmasını istiyoruz" dedi.