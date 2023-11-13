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Haberler Yaşam Sivas’ta petrol heyecanı: Her yerden fışkırıyor! Parıl parıl parıldıyor!
Giriş Tarihi: 13.11.2023 12:27 Güncelleme Tarihi: 13.11.2023 12:40

Sivas’ta petrol heyecanı: Her yerden fışkırıyor! Parıl parıl parıldıyor!

Heyecan yaratan olay Sivas'ın Suşehri ilçesine bağlı Karacaören köyünde yaşandı. Yüksek kesimlerinde adeta her yerden çıkan esrarengiz sıvının petrole işaret olabileceği düşünülüyor. Vatandaşlar, "Adeta yer altından petrol fışkırır gibi oluyor. Su parıl parıl parıldıyor" diyor...

İHA
Sivas’ta petrol heyecanı: Her yerden fışkırıyor! Parıl parıl parıldıyor!

Sivas'ta petrol heyecanı: Her yerden fışkırıyor! Parıl parıl parıldıyor… Köyün yüksek kesimlerinde yaklaşık 2 bin metrede dikkat çeken zemin sıvılaşması ve adeta her yerden yüzeye çıkan renkli su bölgede yaşayanları umutlandırdı.

Sivas’ta petrol heyecanı: Her yerden fışkırıyor! Parıl parıl parıldıyor!

Bahar aylarında ateşle birleştiğinde yandığı iddia edilen sudaki yağlı ve rengarenk tortu petrol umudunu arttırıyor. Köy sakinleri bölgede geçmişte araştırma yapıldığını ancak araştırmaların neticesi hakkında kendilerine herhangi bir bilgi verilmediğini belirttiler.

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Sivas’ta petrol heyecanı: Her yerden fışkırıyor! Parıl parıl parıldıyor!

Zeminde araştırma için açılan kuyular bile kapatılmadan olduğu gibi bırakıldı. Köy sakinleri araştırmaları devam ettirilerek varsa bölgedeki petrolün ülke ekonomisine kazandırılmasını istiyor.

Sivas’ta petrol heyecanı: Her yerden fışkırıyor! Parıl parıl parıldıyor!

Konu hakkında açıklama yapan köy muhtarı Erhan Betaş, bölgeden bilmedikleri farklı bir sıvının akıp gittiğini belirtip, "Burada yıllardan beri petrol veya gaz olabilir, bilmediğimiz bir sıvı akıp gidiyor.

Sivas’ta petrol heyecanı: Her yerden fışkırıyor! Parıl parıl parıldıyor!

Bu sıvının devletimiz tarafından araştırılıp ülke ekonomimize kazandırılmasını temenni ediyoruz. Şuan güz ayında olduğumuz için sudaki karışım biraz zayıf ancak bahar aylarında çok daha belirgin bir hal alıyor. Gaza benzer bir görüntüsü var. Araştırılıp ülke ekonomisine kazandırılmasını istiyoruz" dedi.

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