SİVAS’TA YARIN OKULLAR TATİL Mİ? 12 Şubat yarın Sivas’ta okullar var mı, yok mu? Gözler Valilik kararında!

Türkiye'yi etkisi altına alan yoğun kar yağışı, günlük yaşamı olumsuz bir şekilde etkilemeye devam ediyor. Yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşımda aksaklıklar yaşanırken, Valilik tarafından kar tatili ile ilgili bir açıklamaları yakından takip ediliyor. Peki, 12 Şubat yarın Sivas'ta okullar tatil mi, Valilik'ten açıklama geldi mi?