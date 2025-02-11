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SİVAS'TA YARIN OKULLAR TATİL Mİ? 12 Şubat yarın Sivas'ta okullar var mı, yok mu? Gözler Valilik kararında!
Giriş Tarihi: 11.02.2025 19:08
Güncelleme Tarihi: 11.02.2025
19:08
SİVAS'TA YARIN OKULLAR TATİL Mİ? 12 Şubat yarın Sivas'ta okullar var mı, yok mu? Gözler Valilik kararında!
Sivas'ta kar tatili konusu gündem oldu. Sibirya kökenli soğuk ve yağışlı hava dalgası, Türkiye'nin pek çok bölgesini etkisi altına alarak yaşamı zorlaştırdı. Özellikle yoğun kar yağışı, birçok şehirde günlük aktiviteleri aksattı. Bu durum, öğrenciler ve aileler arasında kar tatili beklentilerini artırdı. Peki, 12 Şubat yarın Sivas'ta okullar tatil mi, Valilik'ten açıklama geldi mi?