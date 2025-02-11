Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam SİVAS'TA YARIN OKULLAR TATİL Mİ? 12 Şubat yarın Sivas'ta okullar var mı, yok mu? Gözler Valilik kararında!
Giriş Tarihi: 11.02.2025 19:08 Güncelleme Tarihi: 11.02.2025 19:08

SİVAS'TA YARIN OKULLAR TATİL Mİ? 12 Şubat yarın Sivas'ta okullar var mı, yok mu? Gözler Valilik kararında!

Sivas'ta kar tatili konusu gündem oldu. Sibirya kökenli soğuk ve yağışlı hava dalgası, Türkiye'nin pek çok bölgesini etkisi altına alarak yaşamı zorlaştırdı. Özellikle yoğun kar yağışı, birçok şehirde günlük aktiviteleri aksattı. Bu durum, öğrenciler ve aileler arasında kar tatili beklentilerini artırdı. Peki, 12 Şubat yarın Sivas'ta okullar tatil mi, Valilik'ten açıklama geldi mi?

SİVAS’TA YARIN OKULLAR TATİL Mİ? 12 Şubat yarın Sivas’ta okullar var mı, yok mu? Gözler Valilik kararında!

Türkiye'yi etkisi altına alan yoğun kar yağışı, günlük yaşamı olumsuz bir şekilde etkilemeye devam ediyor. Yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşımda aksaklıklar yaşanırken, Valilik tarafından kar tatili ile ilgili bir açıklamaları yakından takip ediliyor. Peki, 12 Şubat yarın Sivas'ta okullar tatil mi, Valilik'ten açıklama geldi mi?

SİVAS’TA YARIN OKULLAR TATİL Mİ? 12 Şubat yarın Sivas’ta okullar var mı, yok mu? Gözler Valilik kararında!

YARIN SİVAS'TA OKULLAR TATİL Mİ?

12 Şubat 2025 tarihinde Sivas'ta okulların tatil olup olmayacağı ile ilgili henüz bir açıklmada yapılmadı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
SİVAS’TA YARIN OKULLAR TATİL Mİ? 12 Şubat yarın Sivas’ta okullar var mı, yok mu? Gözler Valilik kararında!

SİVAS'TA KAR YAĞIŞI ETKİSİNİ SÜRDÜRÜYOR

Sivas'ta sabah saatlerinden itibaren etkisini artıran kar yağışı, kentte hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Tarihi kent meydanı, yoğun kar yağışı nedeniyle tamamen beyaza büründü.

SİVAS’TA YARIN OKULLAR TATİL Mİ? 12 Şubat yarın Sivas’ta okullar var mı, yok mu? Gözler Valilik kararında!

Belediye ekipleri, şehir merkezinde kar temizleme çalışmalarını hızla sürdürürken, karayolları ekipleri ise şehirlerarası yolların açık kalabilmesi için mücadele veriyor.

SİVAS’TA YARIN OKULLAR TATİL Mİ? 12 Şubat yarın Sivas’ta okullar var mı, yok mu? Gözler Valilik kararında!

Ancak, etkili kar ve tipi nedeniyle 33 köy yolu ulaşımına kapanmış durumda. İl Özel İdaresi tarafından yapılan açıklamada, kapanan köy yolları üzerinde ekiplerin çalışmalarını devam ettirdiği ve önceliklerin hastalık, doğum ve ölüm gibi acil durumlar yaşayan bölgelere verildiği ifade edildi.

SON DAKİKA