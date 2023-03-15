Haberler Yaşam Sivas’ta yarın okullar tatil mi? 16 Mart Perşembe Sivas’ta okullar açık mı, kapalı mı? Gözler Sivas Valiliği'nde!

Giriş Tarihi: 15.03.2023 11:57 Güncelleme Tarihi: 15.03.2023 12:00

Sivas’ta yarın okullar tatil mi? 16 Mart Perşembe Sivas’ta okullar açık mı, kapalı mı? Gözler Sivas Valiliği'nde!

16 Mart Perşembe Sivas'ta okullar tatil mi, olacak mı soruları yanıt aramaya başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) 14-20 Mart tarihli hava tahmin raporu ile deprem bölgesi için turuncu kodlu uyarıda bulundu. Deprem bölgesinde yer alan Adıyaman ve Şanlıurfa'da etkili olan sağanak yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklar adeta göle döndü. Çok sayıda ev ve iş yeri sular altında kalırken Şanlıurfa Valiliği, okullarda eğitim öğretime 1 gün ara verildiğini açıkladı. Bu noktada gözler 16 Mart Perşembe Sivas'ta okul var mı yok mu sorusunun yanıtına çevrildi. Sivas Valiliği tarafından konuya dair bir açıklama yapılıp yapılmadığı merak ediliyor. Peki, 16 Mart Perşembe Sivas'ta okullar açık mı, kapalı mı, tatil edildi mi? İşte, MGM ile haftalık Sivas hava durumu...