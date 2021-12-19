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Haberler Yaşam Sivas’ta yarın okullar tatil mi edildi? 20 Aralık Pazartesi Sivas’ta kar tatili olacak mı? İşte Valilik açıklaması
Giriş Tarihi: 19.12.2021 15:52 Güncelleme Tarihi: 19.12.2021 15:52

Sivas’ta yarın okullar tatil mi edildi? 20 Aralık Pazartesi Sivas’ta kar tatili olacak mı? İşte Valilik açıklaması

Sivas'ta bugün ve yarın etkili olacak olan kar yağışları dolayısıyla Sivas'ta yarın okullar tatil mi edildi sorusu yanıt arıyor. Öğrenciler ve velilerin yanı sıra üniversite öğrencileri de eğitime kar arası verilip verilmediğini inceliyor. 20 Aralık Pazartesi günü Sivas'ta kar tatili olacak mı, Sivas'taki okullarda eğitime ara verilecek mi? İşte Meteoroloji tarafından yapılan son duyurular ve hava durumu tahminleri…

Sivas’ta yarın okullar tatil mi edildi? 20 Aralık Pazartesi Sivas’ta kar tatili olacak mı? İşte Valilik açıklaması

Meteoroloji Genel Müdürlüğü pek çok ilin yanı sıra Sivas için de kar yağışı uyarısında bulundu. Bu uyarı üzerine pek çok veli ve öğrenci Sivas'ta yarın okullar tatil mi edildi sorusuyla Sivas Valiliği'nin yaptığı duyuruları takip ediyor. Kar yoğunluğuna bağlı olarak bazı illerde okullar tatil edilirken, Sivas'taki okullar için gelecek karar takip ediliyor. Hava sıcaklıklarının düştüğü il genelinde, 20 Aralık Pazartesi Sivas'ta kar tatili olacak mı sorusu yanıt arıyor. İşte Sivas Valiliği'nin son açıklamaları ile kar tatili hakkında son durum.

Sivas’ta yarın okullar tatil mi edildi? 20 Aralık Pazartesi Sivas’ta kar tatili olacak mı? İşte Valilik açıklaması

SİVAS'TA OKULLAR TATİL Mİ?

Sivas Valiliği'nden yarın okulların tatil edileceğine ilişkin bir açıklama gelmedi. Sivas Valiliği tarafından yapılan açıklamada vatandaşlar kar yağışına karşı uyarıldı. Kar yağışı nedeniyle eğitime ara verilmesi halinde detaylar haberimizde yer alacak.

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Sivas’ta yarın okullar tatil mi edildi? 20 Aralık Pazartesi Sivas’ta kar tatili olacak mı? İşte Valilik açıklaması

SİVAS'TA HAVA NASIL OLACAK? (20 ARALIK PAZARTESİ)

Bugün akşam saatlerinden itibaren Sivas'ta hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte kar yağışının etkisini göstermesi bekleniyor. Kar yağışı gece saatlerine kadar etkisini gösterecek.

Sivas’ta yarın okullar tatil mi edildi? 20 Aralık Pazartesi Sivas’ta kar tatili olacak mı? İşte Valilik açıklaması

İlçe Beklenen Hava En Düşük

(°C) En Yüksek

(°C)

Sivas Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı. 5

Akıncılar Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı. 6

Altınyayla Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı. 4

Divriği Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı. 3

Doğanşar Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı. 5

Gemerek Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı. 7

Gölova Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı. 4

Gürün Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı. 2

Hafik Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı. 4

İmranlı Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı. 2

Kangal Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı. 2

Koyulhisar Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı. 6

Suşehri Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı. 3

Şarkışla Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı. 6

Ulaş Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı. 3

Yıldızeli Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı. 4

Zara Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı. 4

Yıldızdağı K.M. Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı. -1

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