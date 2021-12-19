Sivas’ta yarın okullar tatil mi edildi? 20 Aralık Pazartesi Sivas’ta kar tatili olacak mı? İşte Valilik açıklaması

Meteoroloji Genel Müdürlüğü pek çok ilin yanı sıra Sivas için de kar yağışı uyarısında bulundu. Bu uyarı üzerine pek çok veli ve öğrenci Sivas'ta yarın okullar tatil mi edildi sorusuyla Sivas Valiliği'nin yaptığı duyuruları takip ediyor. Kar yoğunluğuna bağlı olarak bazı illerde okullar tatil edilirken, Sivas'taki okullar için gelecek karar takip ediliyor. Hava sıcaklıklarının düştüğü il genelinde, 20 Aralık Pazartesi Sivas'ta kar tatili olacak mı sorusu yanıt arıyor. İşte Sivas Valiliği'nin son açıklamaları ile kar tatili hakkında son durum.