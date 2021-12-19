Sivas’ta yarın okullar tatil mi edildi? 20 Aralık Pazartesi Sivas’ta kar tatili olacak mı? İşte Valilik açıklaması

İlçe Beklenen Hava En Düşük
(°C) En Yüksek
(°C)
Sivas Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı. 5
Akıncılar Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı. 6
Altınyayla Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı. 4
Divriği Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı. 3
Doğanşar Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı. 5
Gemerek Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı. 7
Gölova Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı. 4
Gürün Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı. 2
Hafik Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı. 4
İmranlı Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı. 2
Kangal Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı. 2
Koyulhisar Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı. 6
Suşehri Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı. 3
Şarkışla Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı. 6
Ulaş Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı. 3
Yıldızeli Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı. 4
Zara Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı. 4
Yıldızdağı K.M. Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı. -1