HaberlerYaşam'Siyah altın' olarak biliniyor! Evde besleniyor... Fiyat bin lira
Giriş Tarihi: 04.10.2021 08:55Güncelleme Tarihi: 04.10.2021 08:56
'Siyah altın' olarak biliniyor! Evde besleniyor... Fiyat bin lira
Pandemi sürecinde saksıda, bahçede bitki yetiştirenlerin verimliliği fazla olduğu için tercih ettiği, 'siyah altın' olarak bilinen solucan gübresine ilgi arttı. Sebze ve meyve kabuklarını çöpe atmak yerine geri dönüşümünü sağlayıp organik gübre oluşturmak isteyenler, evde solucan beslemeye başladı. Antalya'da da bir firma içerisinde bin solucanın olduğu, evlerde çöp olarak atılan sebze, meyve ve yumurta kabukları, çay ve kahve posası gibi atıklardan solucan gübresi üreten kutu geliştirdi.