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Haberler Yaşam 'Siyah altın' olarak biliniyor! Kilosu bin lira...
Giriş Tarihi: 01.10.2021 12:55 Güncelleme Tarihi: 01.10.2021 13:09

'Siyah altın' olarak biliniyor! Kilosu bin lira...

Pandemi sürecinde saksıda, bahçede bitki yetiştirenlerin verimliliği fazla olduğu için tercih ettiği, 'siyah altın' olarak bilinen solucan gübresine ilgi arttı. Sebze ve meyve kabuklarını çöpe atmak yerine geri dönüşümünü sağlayıp organik gübre oluşturmak isteyenler, evde solucan beslemeye başladı. Antalya'da da bir firma içerisinde bin solucanın olduğu, evlerde çöp olarak atılan sebze, meyve ve yumurta kabukları, çay ve kahve posası gibi atıklardan solucan gübresi üreten kutu geliştirdi.

’Siyah altın’ olarak biliniyor! Kilosu bin lirayı aştı...
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’Siyah altın’ olarak biliniyor! Kilosu bin lirayı aştı...

Pandemi sürecinde evin balkonu ya da bahçesinde saksıda çiçek, bitki yetiştirenlerin sayısındaki artış, organik gübreye ilgiyi de artırdı.

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’Siyah altın’ olarak biliniyor! Kilosu bin lirayı aştı...

Bitki yetiştirenlerin verimliliği fazla ve organik olması dolayısıyla tercih ettiği 'siyah altın' olarak bilinen solucan gübresinin kullanımı da yaygınlaştı.

’Siyah altın’ olarak biliniyor! Kilosu bin lirayı aştı...

İnternette kilosu 10 liradan başlayan fiyata satılan solucan gübresini, çoğu kişi evinde, evsel atıklardan organik geri dönüşüm sağlayarak üretmeye başladı.

’Siyah altın’ olarak biliniyor! Kilosu bin lirayı aştı...

Antalya'da çevre mühendislik hizmeti veren bir firma da evlerde çöp olarak atılan sebze, meyve kabuğu, yumurta kabuğu, çay ve kahve posası, karton, baskısız kağıt, kuru yaprak gibi atıklardan solucan gübresi üreten kutu geliştirdi.

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