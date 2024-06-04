Siyah Giyen Adamlar 4 oyuncuları ve konusu: Bu akşam TV’de! Siyah Giyen Adamlar Global Tehdit ne zaman çekildi?

SİYAH GİYEN ADAMLAR 4 KONUSU

Siyah Giyen Adamlar: Global Tehdit, dünyayı kötülüklerden arındırmaya çalışan ekibin, bu güne kadar karşılarına çıkan en büyük tehdit olan köstebeği ortaya çıkarmak için kurdukları takımla birlikte verdikleri mücadeleyi konu ediyor. Siyah Giyen Adamlar ne kadar genişlemişlerse kötü adamlar da bir o kadar artmıştır.