Haberler
Yaşam
Siyah Giyen Adamlar 4 oyuncuları ve konusu: Bu akşam TV'de! Siyah Giyen Adamlar Global Tehdit ne zaman çekildi?
Giriş Tarihi: 04.06.2024 12:59
Güncelleme Tarihi: 04.06.2024
12:59
Siyah Giyen Adamlar 4 oyuncuları ve konusu ile gündemde. Bu akşam ATV ekranlarında sinemaseverlerle buluşacak yapımın yönetmen koltuğunda F. Gray Gray oturuyor. Aksiyon ve bilim kurgu sevenler için yayında olacak yapımda Tessa Thompson, Chris Hemsworth gibi isimler yer alıyor. Men in Black serisinin 4. filmi gündemde. Peki, Siyah Giyen Adamlar Global Tehdit filmi ne zaman çekildi?