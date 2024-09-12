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Giriş Tarihi: 12.09.2024 17:37 Güncelleme Tarihi: 12.09.2024 17:37

SİYAH KALP 1. BÖLÜM İZLE: Show TV ekranı ile Siyah Kalp ilk bölüm izle tek parça, full HD, kesintisiz seçenekleri

Show TV ekranlarının yeni dizisi Siyah Kalp ilk bölümüyle ekranlarda yerini alıyor. Oyuncu kadrosunda Ece Uslu, Aras Aydın, Leyla Tanlar, Hafsanur Sancaktutan gibi sevilen isimleri bir araya getiren yapımın konusu Kapadokya'da geçiyor. Siyah Kalp 1. Bölüm izle ekranı başında yerler alınıyor. Şansalan ailesinin başına gelenler her hafta Perşembe günü dizi severlerle buluşacak. İşte, Siyah Kalp 1. Bölüm izle tek parça, full HD, kesintisiz seçenekleri...

SİYAH KALP 1. BÖLÜM İZLE: Show TV ekranı ile Siyah Kalp ilk bölüm izle tek parça, full HD, kesintisiz seçenekleri

Siyah Kalp 1. bölüm izle ekranı için arama motorları çalıştırılıyor. Show TV'nin yeni dizisi ilk kez bu akşam izleyici ile buluşuyor. Siyah Kalp ilk bölüm izle ekranı yeni dizinin hikayesini merak eden dizi severler tarafından araştırılıyor. İşte Siyah Kalp 1. Bölüm izle tek parça, full HD, kesintisiz seçenekleri...

SİYAH KALP 1. BÖLÜM İZLE: Show TV ekranı ile Siyah Kalp ilk bölüm izle tek parça, full HD, kesintisiz seçenekleri

SİYAH KALP 1. BÖLÜM İZLE

12 Eylül tarihli bölümü izlemek için aşağıdaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.

https://www.showtv.com.tr/canli-yayin

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SİYAH KALP 1. BÖLÜM İZLE: Show TV ekranı ile Siyah Kalp ilk bölüm izle tek parça, full HD, kesintisiz seçenekleri

SİYAH KALP 1. BÖLÜM KONUSU

Sumru, yıllar önce doğurduğu ikizlerini geride bırakarak Kapadokya'nın en varlıklı insanlarından Samet Şansalan'la yeni bir hayat ve aile kurmuştur.

SİYAH KALP 1. BÖLÜM İZLE: Show TV ekranı ile Siyah Kalp ilk bölüm izle tek parça, full HD, kesintisiz seçenekleri

Yıllar boyunca annelerinin kimliğinden habersiz büyüyen Nuh ve Melek ise en acı günlerinde bu gerçekle yüz yüze kalırlar. Yılların öfkesiyle birlikte yaşadıkları yerden ayrılıp her şeyi geride bırakarak Kapadokya'ya gelirler.

SİYAH KALP 1. BÖLÜM İZLE: Show TV ekranı ile Siyah Kalp ilk bölüm izle tek parça, full HD, kesintisiz seçenekleri

Samet Şansalan'ın ilk evliliğinden olan büyük oğlu Cihan ailesini ziyarete gelir. Bunun kısa süreli bir ziyaret olacağını düşünse de kendisini, babasının ve halası Hikmet'in planlarının ortasında bulur.

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