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Siyah Kalp 16. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Show TV ile Siyah Kalp yeni bölüm fragmanı gündemde
Giriş Tarihi: 26.12.2024 23:20
Güncelleme Tarihi: 26.12.2024
23:23
Siyah Kalp 16. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Show TV ile Siyah Kalp yeni bölüm fragmanı gündemde
Show TV ekranlarında takip edilen son bölüm ardından izleyenler Siyah Kalp 16. bölüm fragmanı için araştırmalara hız kazandırdı. Sumru'nun yıllar sonra çocuklarıyla gerçekleştirdiği yüzleşmenin ardından dengeler değişti. Peki; Siyah Kalp yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, gelecek hafta neler olacak?