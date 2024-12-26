Siyah Kalp 16. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Show TV ile Siyah Kalp yeni bölüm fragmanı gündemde

Melek, Cihan'ın ifadesini değiştirmesiyle serbest kalır. Ama bu durum onların arasını düzeltmeye yetmez.

Aksine her şey daha da zorlaşacaktır. Yaşadığı esaret artık Sevilay'ın canına tak eder. Cihan ile konuşması ise onu daha da umutsuz bir hale sokar.