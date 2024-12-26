Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Siyah Kalp 16. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Show TV ile Siyah Kalp yeni bölüm fragmanı gündemde
Giriş Tarihi: 26.12.2024 23:20 Güncelleme Tarihi: 26.12.2024 23:23

Siyah Kalp 16. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Show TV ile Siyah Kalp yeni bölüm fragmanı gündemde

Show TV ekranlarında takip edilen son bölüm ardından izleyenler Siyah Kalp 16. bölüm fragmanı için araştırmalara hız kazandırdı. Sumru'nun yıllar sonra çocuklarıyla gerçekleştirdiği yüzleşmenin ardından dengeler değişti. Peki; Siyah Kalp yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, gelecek hafta neler olacak?

Siyah Kalp 16. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Show TV ile Siyah Kalp yeni bölüm fragmanı gündemde

Siyah Kalp 16. bölüm fragmanı yayınlandı mı Show TV ekranlarında sorgulanıyor. Dizinin tansiyonu yüksek bölümü ardından haftaya neler olacağını merak edenler araştırmalara hız kazandırdı. İşte, Siyah Kalp fragman bilgisi...

Siyah Kalp 16. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Show TV ile Siyah Kalp yeni bölüm fragmanı gündemde

SİYAH KALP 15. BÖLÜM İZLE

Show TV ekranlarında takip edilen yeni bölümü aşağıdaki linkten izleyebilirsiniz:

https://www.showtv.com.tr/dizi/tanitim/siyah-kalp/2974

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Siyah Kalp 16. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Show TV ile Siyah Kalp yeni bölüm fragmanı gündemde

SİYAH KALP 16. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Show TV ile takip edilen Siyah Kalp yeni bölüm fragmanı henüz yayımlanmadı.

Siyah Kalp 16. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Show TV ile Siyah Kalp yeni bölüm fragmanı gündemde

SİYAH KALP SON BÖLÜM ÖZETİ

Geçmişindeki kâbusu tekrar yaşamak üzere olan Sumru kurtulmak için her yolu dener.

Çıkmaza giren Sumru'ya yardım eli beklemediği insanlardan gelir. Nuh, Sumru ile bir yüzleşme yaşar. Bu yüzleşmede yıllardır biriken anne hasreti ona büyük bir duygu patlaması yaşatır.

Siyah Kalp 16. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Show TV ile Siyah Kalp yeni bölüm fragmanı gündemde

Melek, Cihan'ın ifadesini değiştirmesiyle serbest kalır. Ama bu durum onların arasını düzeltmeye yetmez.

Aksine her şey daha da zorlaşacaktır. Yaşadığı esaret artık Sevilay'ın canına tak eder. Cihan ile konuşması ise onu daha da umutsuz bir hale sokar.

SON DAKİKA