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Haberler Yaşam SİYAH KALP 17. BÖLÜM İZLE | 16 Ocak Show TV dizi ekranı ile Siyah Kalp yeni bölüm kesintisiz, donmadan HD izle
Giriş Tarihi: 16.01.2025 17:29 Güncelleme Tarihi: 16.01.2025 17:29

SİYAH KALP 17. BÖLÜM İZLE | 16 Ocak Show TV dizi ekranı ile Siyah Kalp yeni bölüm kesintisiz, donmadan HD izle

Show TV ekranlarında Perşembe akşamları izleyicilerle buluşan Siyah Kalp, heyecan dolu yeni bölümleriyle ekran başındaki yerini koruyor. Kerem Çakıroğlu ve Emrah Ağuş'un yönetmenliğini üstlendiği, Yıldız Tunç'un kaleme aldığı bu nefes kesici dizi, her hafta izleyicilerden büyük ilgi görüyor. Dizinin tutkunları, Siyah Kalp'in 17. bölümünü kaçırmamak için sabırsızlıkla bekliyor. işte, 16 Ocak 2025 Perşembe günü yayınlanacak yeni bölümle ilgili detaylar haberin devamında...

SİYAH KALP 17. BÖLÜM İZLE | 16 Ocak Show TV dizi ekranı ile Siyah Kalp yeni bölüm kesintisiz, donmadan HD izle

Show TV'nin heyecan dolu dizisi Siyah Kalp, izleyicilerden büyük beğeni toplamaya devam ediyor. Başrollerini Ece Uslu, Hafsanur Sancaktutan ve Aras Aydın'ın paylaştığı dizi, her bölümüyle sürükleyici bir hikaye sunarak izleyicilerini ekran başına kilitliyor. Geçtiğimiz hafta yayınlanan bölümde yaşanan şaşırtıcı olaylar, seyircilerden tam not alırken, yeni bölümde neler olacağı şimdiden merak konusu. İşte, 16 Ocak Show TV ekranı ile Siyah Kalp yeni bölüm izleme ekranı...

SİYAH KALP 17. BÖLÜM İZLE | 16 Ocak Show TV dizi ekranı ile Siyah Kalp yeni bölüm kesintisiz, donmadan HD izle

SİYAH KALP YENİ BÖLÜM İZLE
Siyah Kalp yeni bölümü ile 16 Ocak 2025 Perşembe akşamı Show Tv ekranlarında izleyicisi ile buluşuyor.
Dizinin yeni bölümünü aşağıdaki bağlantılar aracılığıyla izleyebilirsiniz;
https://www.showtv.com.tr/

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SİYAH KALP 17. BÖLÜM İZLE | 16 Ocak Show TV dizi ekranı ile Siyah Kalp yeni bölüm kesintisiz, donmadan HD izle

YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

Hikmet ve Esat'ın planı Sevilay ve Melek'i uçurumun kenarına sürükler. Hikmet son anda Sevilay'ın da arabada olduğunu fark edince onları kurtarmaya çalışır.

SİYAH KALP 17. BÖLÜM İZLE | 16 Ocak Show TV dizi ekranı ile Siyah Kalp yeni bölüm kesintisiz, donmadan HD izle

Sevilay ve Melek'in durumu bir kez daha Nuh ile Cihan'ı karşı karşıya getirir.Yaptıklarından dolayı pişman olan Cihan durumu düzeltmeye çalışsa da artık kendi ailesi dahil herkes ona karşı gelmektedir.

SİYAH KALP 17. BÖLÜM İZLE | 16 Ocak Show TV dizi ekranı ile Siyah Kalp yeni bölüm kesintisiz, donmadan HD izle

Tahsin'in duygularını duyduktan sonra yeni bir sayfa açan Sumru, Gürcan'ın karısının dükkanı satacağını öğrenir.

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