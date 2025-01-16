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SİYAH KALP 17. BÖLÜM İZLE | 16 Ocak Show TV dizi ekranı ile Siyah Kalp yeni bölüm kesintisiz, donmadan HD izle
Giriş Tarihi: 16.01.2025 17:29
Güncelleme Tarihi: 16.01.2025
17:29
SİYAH KALP 17. BÖLÜM İZLE | 16 Ocak Show TV dizi ekranı ile Siyah Kalp yeni bölüm kesintisiz, donmadan HD izle
Show TV ekranlarında Perşembe akşamları izleyicilerle buluşan Siyah Kalp, heyecan dolu yeni bölümleriyle ekran başındaki yerini koruyor. Kerem Çakıroğlu ve Emrah Ağuş'un yönetmenliğini üstlendiği, Yıldız Tunç'un kaleme aldığı bu nefes kesici dizi, her hafta izleyicilerden büyük ilgi görüyor. Dizinin tutkunları, Siyah Kalp'in 17. bölümünü kaçırmamak için sabırsızlıkla bekliyor. işte, 16 Ocak 2025 Perşembe günü yayınlanacak yeni bölümle ilgili detaylar haberin devamında...