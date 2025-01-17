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SİYAH KALP 18. BÖLÜM FRAGMANI HEYECANI: Show TV Siyah Kalp yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, haftaya neler yaşanacak?
Giriş Tarihi: 17.01.2025 06:03
Güncelleme Tarihi: 17.01.2025
06:03
SİYAH KALP 18. BÖLÜM FRAGMANI HEYECANI: Show TV Siyah Kalp yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, haftaya neler yaşanacak?
Uluç Bayraktar'ın yönetmenliğini üstlendiği, Yıldız Tunç'un senaryosunu kaleme aldığı Siyah Kalp dizisi, Show TV ekranlarında izleyicilerine heyecan dolu anlar yaşatmaya devam ediyor. Güçlü oyuncu kadrosu ve sürükleyici hikayesiyle büyük ilgi gören dizi, 18. bölümüne doğru adım atarken izleyicilerin merakını bir kat daha artırıyor. İşte, Show TV Siyah Kalp yeni bölüm fragmanı ile ilgili detaylar haberin devamında...