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Haberler Yaşam SİYAH KALP 18. BÖLÜM FRAGMANI HEYECANI: Show TV Siyah Kalp yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, haftaya neler yaşanacak?
Giriş Tarihi: 17.01.2025 06:03 Güncelleme Tarihi: 17.01.2025 06:03

SİYAH KALP 18. BÖLÜM FRAGMANI HEYECANI: Show TV Siyah Kalp yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, haftaya neler yaşanacak?

Uluç Bayraktar'ın yönetmenliğini üstlendiği, Yıldız Tunç'un senaryosunu kaleme aldığı Siyah Kalp dizisi, Show TV ekranlarında izleyicilerine heyecan dolu anlar yaşatmaya devam ediyor. Güçlü oyuncu kadrosu ve sürükleyici hikayesiyle büyük ilgi gören dizi, 18. bölümüne doğru adım atarken izleyicilerin merakını bir kat daha artırıyor. İşte, Show TV Siyah Kalp yeni bölüm fragmanı ile ilgili detaylar haberin devamında...

SİYAH KALP 18. BÖLÜM FRAGMANI HEYECANI: Show TV Siyah Kalp yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, haftaya neler yaşanacak?

Geçmişin derin gizemlerinin gün yüzüne çıkacağı Siyah Kalp, her karakterin kendini savunduğu, ancak hiç kimsenin gerçekten masum olmadığı bir evreni izleyicilere sunuyor. Aile içindeki ihanetler ve entrikalarla dolu güçlü bir çekişme, Show TV ekranlarında her hafta izleyicileri ekranlara bağlıyor. İşte, Siyah Kalp'in 1. bölüm fragmanı, gelecek haftaki sürpriz gelişmeleri haberin devamında...

SİYAH KALP 18. BÖLÜM FRAGMANI HEYECANI: Show TV Siyah Kalp yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, haftaya neler yaşanacak?

SİYAH KALP YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Siyah Kalp dizisine ait fragmanlara aşağıdaki linkten oluşabilirsiniz:

https://www.showtv.com.tr/dizi/tanitim/siyah-kalp/2974

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SİYAH KALP 18. BÖLÜM FRAGMANI HEYECANI: Show TV Siyah Kalp yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, haftaya neler yaşanacak?

SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?
Tahsin, Cihan'a amcası olduğunu söylerken Sumru, Nuh'a babalarının yaşayıp yaşamadığını soruyor. Melek, bebeğin kontrolü için hastanede olduğu sırada Cihan, bebeğin babası olarak yanında olmak istiyor. Melek'in "İyilik yapmak istiyorsan, diğer Şansalanlar'ı bizden uzak tut" sözleri, yeni bölümde suların durulmayacağının sinyallerini veriyor.

SİYAH KALP 18. BÖLÜM FRAGMANI HEYECANI: Show TV Siyah Kalp yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, haftaya neler yaşanacak?

SİYAH KALP DİZİSİ KONUSU NEDİR?
Genç yaşta ikizlerini terk eden Sumru (Ece Uslu), varlıklı iş adamı Samet (Burak Sergen) ile evlenir. Yıllar sonra ikizler Nuh (Aras Aydın) ve Melek (Hafsanur Sancaktutan), annelerinin kim olduğunu öğrenip Kapadokya'ya gelirler. Geldikleri ihtişamlı konakta Nuh, Sevilay (Leyla Tanlar) ile karşılaşır. Melek'in yolu ise Samet'in ilk evliliğinden olan oğlu Cihan (Burak Tozkoparan) ile kesişir. Sumru, çocuklarını ailesinden saklamaya ve uzak tutmaya çalışsa da, Melek ve Nuh aileye ve Cihan ile Sevilay'ın kalbine sızmayı başaracaktır.

SİYAH KALP 18. BÖLÜM FRAGMANI HEYECANI: Show TV Siyah Kalp yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, haftaya neler yaşanacak?

SİYAH KALP DİZİSİ OYUNCU KADROSU
Ece Uslu-Sumru
Burak Sergen-Samet
Aras Aydın-Nuh
Hafsanur Sancaktutan-Melek
Leyla Tanlar-Sevilay
Burak Tozkoparan-Cihan
Işıl Yücesoy-Nihayet
Ferda Işıl-Sakine
Esra Dermancıoğlu-Hikmet
İlker Aksum-Tahsin
Genco Özak-Esat
Bülent Polat-Bünyamin
Ayşe Tunaboylu-Enise
Gözde Çığacı-Canan

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