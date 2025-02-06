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SİYAH KALP 19. BÖLÜM İZLE YAYINDA || Show TV canlı yayın ekranı ile Siyah Kalp yeni bölüm izle burada!
Giriş Tarihi: 06.02.2025 22:16
Güncelleme Tarihi: 06.02.2025
22:16
SİYAH KALP 19. BÖLÜM İZLE YAYINDA || Show TV canlı yayın ekranı ile Siyah Kalp yeni bölüm izle burada!
Show TV'nin sevilen dizisi Siyah Kalp yeni bölümleri ile her hafta perşembe günü seyirci ile buluşuyor. Şansalan ailesinin karanlık sırları ve iç içe geçmiş ilişkileri üzerine kurulu olan yapımın yeni bölümünü full HD, kesintisiz, tek parça seçenekleri ile izlemek isteyen izleyiciler araştırmalarına hız kazandırdı. Heyecanın giderek arttığı 6 Şubat 2025 tarihinde yayınlanan son bölümde Samet büyük sırrını doktora açıklarken Nihayet'in onu duyduğundan habersizdir. Babası için Kapadokya'ya dönen Cihan Melek ile karşılaşır. İşte, Siyah Kalp 19. bölüm izle linki.
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