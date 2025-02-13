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SİYAH KALP 21. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI? Show TV Siyah Kalp haftaya yeni bölümde neler yaşanacak?
Giriş Tarihi: 13.02.2025 23:35
Güncelleme Tarihi: 13.02.2025
23:35
SİYAH KALP 21. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI? Show TV Siyah Kalp haftaya yeni bölümde neler yaşanacak?
Uluç Bayraktar'ın yönetmen koltuğunda oturduğu, senaryosunu Yıldız Tunç'un kaleme aldığı Siyah Kalp dizisi, Show TV ekranlarında izleyicileriyle buluşmaya devam ediyor. Güçlü oyuncu kadrosu ve sürükleyici hikayesiyle dikkat çeken yapım, 21. bölüme yaklaşırken heyecan dozunu daha da artırıyor. Siyah Kalp hayranları, dizinin yeni bölüm fragmanını büyük bir merakla beklerken, fragmana dair detaylar ve gelişmeler haberin devamında...