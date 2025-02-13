SİYAH KALP 21. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI? Show TV Siyah Kalp haftaya yeni bölümde neler yaşanacak?

Geçmişin karanlık sırlarının açığa çıkacağı Siyah Kalp, her karakterin kendi haklılığını savunduğu, ancak gerçek masumiyetin sorgulandığı bir dünyayı izleyicilere sunuyor. Aile içindeki ihanetler, bitmek bilmeyen entrikalar ve güç savaşları, Show TV ekranlarında izleyicileri her hafta soluksuz bırakıyor. İşte Siyah Kalp'in 21. bölüm fragmanı ve gelecek haftaya damga vuracak sürpriz gelişmeler...