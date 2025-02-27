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Haberler Yaşam Siyah Kalp 22. bölüm izle! Show TV ile Siyah Kalp son bölüm izle HD
Giriş Tarihi: 27.02.2025 19:45 Güncelleme Tarihi: 27.02.2025 19:47

Siyah Kalp 22. bölüm izle! Show TV ile Siyah Kalp son bölüm izle HD

Show TV ekranlarında her hafta perşembe günü yayımlanan Siyah Kalp 22. bölüm izle ekranı ile takip ediliyor. Hafsanur Sancaktutan, Burak Tozkoparan, Aras Aydın, Leyla Tanlar gibi isimlerin yer aldığı yapım Kapadokya'da çekiliyor. İşte, Siyah Kalp son bölüm izle HD, tek parça ve kesintisiz...

Siyah Kalp 22. bölüm izle! Show TV ile Siyah Kalp son bölüm izle HD

Siyah Kalp 22. bölüm izle Show TV ekranlarında izleniyor. Dizinin yeni bölümüne odaklanan izleyenler bu hafta neler olacak merak ediyor. Ekran başında yerler alındı. İşte, Siyah Kalp son bölüm izle linki:

Siyah Kalp 22. bölüm izle! Show TV ile Siyah Kalp son bölüm izle HD

SİYAH KALP 22. BÖLÜM İZLE

Show TV ekranlarında takip edilen dizinin yeni bölümünü aşağıdaki linkten takip edebilirsiniz:

https://www.showtv.com.tr/dizi/tanitim/siyah-kalp/2974

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Siyah Kalp 22. bölüm izle! Show TV ile Siyah Kalp son bölüm izle HD

SİYAH KALP SON BÖLÜM ÖZETİ

Herkes barışı kabullenmişken Nuh aldığı telefonla neye uğradığını şaşırır. Tahsin'in ortada olmadığını gören Sumru ve ikizler çok endişelidirler. Nuh ve Sumru bu işin arkasında Şansalanların olduğunu düşünürler.

Siyah Kalp 22. bölüm izle! Show TV ile Siyah Kalp son bölüm izle HD

Melek ve Cihan tam her şeyi yoluna koyacakken beklenmedik kötü sürprizlerle karşı karşıya kalırlar. Artık barış içinde huzurlu birlikteliğe ulaşmak onlar için gittikçe zorlaşacaktır.

Nuh'un Şansalanlar'a olan nefreti gitgide artmaktadır. Bu nefret onun etrafındakilere karşı ani çıkışlarına sebebiyet verir. Sevilay ise artık bu duruma katlanmakta zorluk çeker.

Siyah Kalp 22. bölüm izle! Show TV ile Siyah Kalp son bölüm izle HD

Tahsin için endişelenen Sumru, ona karşı olan duygularının yoğunluğuyla yüzleşir. Hayatında onu gerçekten seven ve değer veren adamı kaybetmeyi göze alamaz.

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