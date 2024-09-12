Siyah Kalp gerçek hikaye mi, uyarlamam mı? Show TV’nin yeni dizisi Siyah Kalp hikayesiyle gündemde!

SİYAH KALP KONUSU NEDİR?

Yıllar önce terk ettiği ikizlerinden sonra kendisine yeni bir hayat kuran Sumru, geçmişinden gelen büyük bir yüzleşmeyle karşı karşıya kalacak. Anneleri olduğunu öğrendikten sonra hesap sormak için Kapadokya'ya gelen ikizler, Sumru'yu geçmişiyle yüzleştirirken hem duygusal hem de gerilim dolu anlar yaşanacak.