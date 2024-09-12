Giriş Tarihi: 12.09.2024 11:37
Güncelleme Tarihi: 12.09.2024
11:37
Siyah Kalp gerçek hikaye mi, uyarlamam mı? Show TV'nin yeni dizisi Siyah Kalp hikayesiyle gündemde!
Show TV'de bu akşam izleyicisiyle buluşacak olan Siyah Kalp güçlü ve entrika dolu hikayesiyle izleyenlerin dikkatini çekti. Kapadokya'nın etkileyici atmosferiyle izleyenlerde merak uyandıran dizi için gerçek hikaye mi, uyarlamam mı sorusu yanıt arıyor. Başrollerinde Ece Uslu, Aras Aydın, Hafsanur Sancaktutan ve Leyla Tanlar gibi isimlerin yer aldığı dizi bu akşam seyircisine merhaba diyecek. Peki, Siyah Kalp gerçek hikaye mi, uyarlamam mı?