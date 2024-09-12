Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam
Giriş Tarihi: 12.09.2024 11:37 Güncelleme Tarihi: 12.09.2024 11:37

Siyah Kalp gerçek hikaye mi, uyarlamam mı? Show TV'nin yeni dizisi Siyah Kalp hikayesiyle gündemde!

Show TV'de bu akşam izleyicisiyle buluşacak olan Siyah Kalp güçlü ve entrika dolu hikayesiyle izleyenlerin dikkatini çekti. Kapadokya'nın etkileyici atmosferiyle izleyenlerde merak uyandıran dizi için gerçek hikaye mi, uyarlamam mı sorusu yanıt arıyor. Başrollerinde Ece Uslu, Aras Aydın, Hafsanur Sancaktutan ve Leyla Tanlar gibi isimlerin yer aldığı dizi bu akşam seyircisine merhaba diyecek. Peki, Siyah Kalp gerçek hikaye mi, uyarlamam mı?

Siyah Kalp gerçek hikaye mi, uyarlamam mı? Show TV’nin yeni dizisi Siyah Kalp hikayesiyle gündemde!

Geçmişin saklı defterlerinin yıllar sonra açılacağı Siyah Kalp izleyicisiyle buluşuyor. Entrikalarla örülü bir ailenin güç ve iktidar savaşının arasında yaşanacak mücadelelerle dolu aşk hikayeleri izleyicileri derinden etkileyecek. Merakla beklenen Siyah Kalp dizisi oyuncu kadrosu gündemde yer alırken, hikayesi de merak edildi. Peki, Siyah Kalp gerçek hikaye mi, uyarlamam mı?

Siyah Kalp gerçek hikaye mi, uyarlamam mı? Show TV’nin yeni dizisi Siyah Kalp hikayesiyle gündemde!

SHOW TV'NİN YENİ DİZİSİ SİYAH KALP HİKAYESİYLE GÜNDEMDE!

Kapadokya'nın etkileyici atmosferini güçlü ve entrika dolu hikayesiyle ekrana taşıyacak olan Siyah Kalp yarın akşam ilk bölümüyle Show TV'de bu akşam ekrana geliyor.

Şansalan ailesinin her bireyi geçmiş hesaplaşmalarla gelecek planları arasında bir kaosa sürüklenecek.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Siyah Kalp gerçek hikaye mi, uyarlamam mı? Show TV’nin yeni dizisi Siyah Kalp hikayesiyle gündemde!

SİYAH KALP KONUSU NEDİR?

Yıllar önce terk ettiği ikizlerinden sonra kendisine yeni bir hayat kuran Sumru, geçmişinden gelen büyük bir yüzleşmeyle karşı karşıya kalacak. Anneleri olduğunu öğrendikten sonra hesap sormak için Kapadokya'ya gelen ikizler, Sumru'yu geçmişiyle yüzleştirirken hem duygusal hem de gerilim dolu anlar yaşanacak.

Siyah Kalp gerçek hikaye mi, uyarlamam mı? Show TV’nin yeni dizisi Siyah Kalp hikayesiyle gündemde!

SİYAH KALP OYUNCU VE KARAKTERLERİ

Yönetmenliğini Uluç Bayraktar'ın, senaryosunu ise Yıldız Tunç'un üstlendiği Siyah Kalp'in kadrosunda

Ece Uslu (Sumru),

Aras Aydın (Nuh),

Hafsanur Sancaktutan (Melek),

Leyla Tanlar (Sevilay),

Burak Tozkoparan (Cihan),

Esra Dermancıoğlu (Hikmet),

Burak Sergen (Samet),

Genco Özak (Esat),

İlker Aksum (Tahsin),

Bülent Polat (Bünyamin),

Ayşe Tunaboylu (Enise),

Gözde Çığacı (Canan),

Derin İnce (Harika),

Deniz Karabaş (Esma),

Ferda Işıl (Sakine) ve Işıl Yücesoy (Nihayet) gibi birbirinden başarılı ve usta isim yer alıyor.

Siyah Kalp gerçek hikaye mi, uyarlamam mı? Show TV’nin yeni dizisi Siyah Kalp hikayesiyle gündemde!

SİYAH KALP DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

Siyah Kalp dizisinin çekimleri Nevşehir'in büyülü atmosferi Kapadokya'da gerçekleştiriliyor

SON DAKİKA