Siz hangi Türk boyundansınız? İşte il il Türk boylarının dağılımı

Türkler yüzyıllar boyunca dünya tarihine damga vurdu. Farklı coğrafyalarda göçebe olarak hayat süren Türklerin çeşitli coğraflara damga vurduğu bilinen bir gerçektir.

Bugün bulunduğumuz Türkiye Cumhuriyeti sınırlarına yerleşen Türk boyları hakkında detaylı bir çalışmanın sonucu ortaya çıktı. İl il vatandaşların hangi boylara mensup olduğu sık sık merak ediliyor. Peki, Anadolu'da hangi Türk boyuna mensup olduğunuzu biliyor musunuz? İşte Türk boylarının il il dağılımı…

GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE TÜRK DEVLETLERİ

Öncelikle geçmişten günümüze belli başlı Türk devletleri hangileri?

BÜYÜK HUN İMPARATORLUĞU

M.Ö. 204 - M.S. 216 Ön Türk boyları olan Hunlar, Orta Asya'da Tanrı Dağları ve çevresinde kabileler halinde yaşamlarını sürdürüyorlardı. Diğer kabilelerle zaman zaman savaşlara da giren Hunlar, güçlü olmak ve varlıklarını sürdürebilmek için Teoman önderliğinde Büyük Hun İmparatorluğunu kurdular.