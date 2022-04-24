SMA hastası Sare Uluçay için kötü haber: 5 milyon ödeyecekti yatırdığı para şoke etti!

PARALARI KARIŞTIRMIŞ

Uluçay, şöyle devam etti: "Bizim dışımızda gelişen bir olay oldu. Gönüllülerimiz çok heyecanlanıp para toplandı diye açıkladılar. Bizden de onay almamışlardı. Hesaba para gelmeden biz açıklama yapmazdık.