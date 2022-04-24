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Haberler Yaşam SMA hastası Sare Uluçay için kötü haber: 5 milyon ödeyecekti yatırdığı para şoke etti!
Giriş Tarihi: 24.04.2022 12:56 Güncelleme Tarihi: 24.04.2022 13:48

SMA hastası Sare Uluçay için kötü haber: 5 milyon ödeyecekti yatırdığı para şoke etti!

SMA hastası Sare Uluçay'ın gen tedavisi için yardım kampanyası başlatıldı. Bugüne kadar 2 milyon 400 bin dolar toplandı. Denizli'deki bir işadamı ise kalan 5 milyon TL'yi kendisinin ödeyeceğini açıkladı. Ancak yolladığı rakam herkesi şaşkına uğrattı…

SMA hastası Sare Uluçay için kötü haber: 5 milyon ödeyecekti yatırdığı para şoke etti!

Sare Uluçay, 3 yıl önce Antalya'da dünyaya geldi. Minik yavrunun SMA hastası olduğunu öğrenildi. Ailesi, gen tedavi için 2 milyon 400 bin dolar toplandığını söyledi.

SMA hastası Sare Uluçay için kötü haber: 5 milyon ödeyecekti yatırdığı para şoke etti!

SMA HASTASI SARE'NİN AİLESİNİ YIKAN OLAY

Sare Uluçay'ın tedavisi için 5 milyon TL kaldığını belirten gönüllüler, bunun Denizli'deki bir firma sahibi tarafından kapatıldığını ifade etti.

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SMA hastası Sare Uluçay için kötü haber: 5 milyon ödeyecekti yatırdığı para şoke etti!

FİRMA SAHİBİ ESKİ PARA SANMIŞ!

Gece gönüllülerin yaptığı açıklama herkesi şaşkına çevirdi. Gönüllüler, hesaba yatan paranın 5 milyon TL yerine 5 bin TL olduğunu, firma sahibinin gereken paranın Türk Lirası'ndan 6 sıfır atılmadan önceki hali olduğunu düşünerek hesaba 5 bin TL yatırdığını açıkladığını belirttiler.

SMA hastası Sare Uluçay için kötü haber: 5 milyon ödeyecekti yatırdığı para şoke etti!

UMUDUMUZU YIKTILAR

Anne Tülay Uluçay, "Umutlandırıp umudumuzu kırdılar. Ne yapacağımızı şaşırdık. Eşim kendisiyle 3 kez konuştu ve 5 milyon yatıracağını teyit etti. İnanılır gibi değil" dedi.

SMA hastası Sare Uluçay için kötü haber: 5 milyon ödeyecekti yatırdığı para şoke etti!

PARALARI KARIŞTIRMIŞ

Uluçay, şöyle devam etti: "Bizim dışımızda gelişen bir olay oldu. Gönüllülerimiz çok heyecanlanıp para toplandı diye açıkladılar. Bizden de onay almamışlardı. Hesaba para gelmeden biz açıklama yapmazdık.

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