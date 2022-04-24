Haberler
Yaşam
SMA hastası Sare Uluçay için kötü haber: 5 milyon ödeyecekti yatırdığı para şoke etti!
Giriş Tarihi: 24.04.2022 12:56
Güncelleme Tarihi: 24.04.2022
13:48
SMA hastası Sare Uluçay için kötü haber: 5 milyon ödeyecekti yatırdığı para şoke etti!
SMA hastası Sare Uluçay'ın gen tedavisi için yardım kampanyası başlatıldı. Bugüne kadar 2 milyon 400 bin dolar toplandı. Denizli'deki bir işadamı ise kalan 5 milyon TL'yi kendisinin ödeyeceğini açıkladı. Ancak yolladığı rakam herkesi şaşkına uğrattı…