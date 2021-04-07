SMS ile HES kodu nasıl alınır? E-Devlet, Hayat Eve Sığar ve SMS ile HES kodu alma ekranı

Hasta ve temaslı kişilerin izole edilmesini sağlayan ve toplum sağlığını koruma altına alan HES kodu, hayatımızın vazgeçilmez bir parçası haline geldi. Kafe ve restoranlara, AVM'lere, kamu kurumlarına ve toplu taşıma araçlarına giriş için HES kodu almak gerekiyor. Bundan dolayı, SMS ile HES kodu nasıl alınır sorusunun yanıtı gün içerisinde sıklıkla araştırılıyor. HES kodu alma işlemi SMS, e-Devlet ve Hayat Eve Sığar uygulaması ile gerçekleştirilebiliyor. Bu üç farklı yöntemle HES kodu alma işlemini hızlı ve kolay bir şekilde yapabilirsiniz.