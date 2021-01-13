ŞOK 13-19 Ocak 2021 aktüel ürünler kataloğu ile dev indirimler devam ediyor! ŞOK kataloğunda bu hafta neler var?

ŞOK aktüel ürünler kataloğu haftanın indirimleri ile devam ediyor. İlgili kurumun resmi sitesinden yayınlanan indirimli ürünler listesinin tamamı merak ediliyor. Dar gelirliden yüksek gelirli her vatandaşın bütçesine uygun olarak raflara dizilen ürünler arasında taşınabilir Bluetooth Hoparlör, Bluetooth Hoparlör, Tepsili Hamburger Seti, Tencere Seti, French Press öne çıkıyor. Teknoloji, mutfak gibi ürünlerde eksikleri olan vatandaşlar için kataloğun tamamı haberimizde yer alıyor. İşte ŞOK 13-19 Ocak 2021 aktüel ürünler kataloğu indirimli tam liste