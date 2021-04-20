ŞOK 21 Nisan 2021 aktüel ürünler kataloğu: Bu haftanın ŞOK aktüel ürünler kataloğu ile dev indirim başlıyor!

Yeni haftanın ŞOK aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Çarşamba günlerinin efsane indirimlerini tüketiciyle buluşturan market bu hafta yine dolu dolu geliyor. Yarından itibaren başlayacak olan indirimli ürünler listesinde oyuncu seti, züccaciye, elektronik ürünler, tekstil ve elektrikli ev aletlerinde kaçırılmayacak fırsatlar sunuluyor. 21 Nisan'dan 27 Nisan'a kadar geçerli olacak kataloğun indirimli ürünler kataloğu incelenmeye başlandı. Günde binlerce ziyaretçisi bulunan ŞOK aktüel ürünler kataloğu tam listesi sizlerle…