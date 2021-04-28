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Haberler Yaşam ŞOK 28 Nisan 2021 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! Haftanın ŞOK aktüel ürünler kataloğu ile büyük indirim başladı!
Giriş Tarihi: 28.04.2021 09:24 Güncelleme Tarihi: 28.04.2021 14:07

28 Nisan 2021 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! Haftanın kataloğu ile büyük indirim başladı!

Haftanın aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Çarşamba günlerinin muhteşem indirimli ürünleri raflardaki yerini alırken bu hafta züccaciye, ankastre seti, tencere çeşitleri, bayrama özel çikolatalar öne çıkıyor. Bayrama özel indirimleri kaçırmak istemeyenler marketin yolunu tutmadan önce katalogda hangi ürünler var öğrenmek istiyor. Dar gelirliden yüksek gelirli her vatandaşın bütçesine uygun olarak hazırlanan 28 Nisan kataloğunda birçok çeşit ürün dikkat çekiyor. İşte 28 Nisan 2021 kataloğu indirimli listesi

ŞOK 28 Nisan 2021 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! Haftanın ŞOK aktüel ürünler kataloğu ile büyük indirim başladı!

aktüel ürünler kataloğu ile haftanın indirimleri başladı. İki haftalık tam kapanmaya girilmesi üzerine indirimli ürünlerle alışverişlerini tamamlamak isteyenlerin sayısı bir hayli fazla. Bu hafta elektrikli çay seti, mutfak bıçağı, sofra bezi, dondurma kabı gibi ürünler dikkat çekiyor. Çarşamba gününden itibaren başlayan indirim bir hafta boyunca raflarda olacak. Buna göre; kataloğunda neler var? İşte ŞOK 28 Nisan 2021 Çarşamba aktüel ürünler kataloğu indirimleri

ŞOK AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU İNDİRİMLERİ BAŞLADI! 28 NİSAN 2021

Yeni haftanın yayınlanırken indirimli tam liste şöyle;

ŞOK 28 Nisan 2021 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! Haftanın ŞOK aktüel ürünler kataloğu ile büyük indirim başladı!
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ŞOK 28 Nisan 2021 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! Haftanın ŞOK aktüel ürünler kataloğu ile büyük indirim başladı!
ŞOK 28 Nisan 2021 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! Haftanın ŞOK aktüel ürünler kataloğu ile büyük indirim başladı!
ŞOK 28 Nisan 2021 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! Haftanın ŞOK aktüel ürünler kataloğu ile büyük indirim başladı!
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