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Haberler Yaşam ŞOK 31 Mart- 6 Nisan 2021 aktüel ürünler kataloğu ile keyifli alışverişler! ŞOK aktüel ürünler kataloğunda bu hafta neler var?
Giriş Tarihi: 31.03.2021 09:39 Güncelleme Tarihi: 01.04.2021 09:14

31 Mart- 6 Nisan 2021 aktüel ürünler kataloğu ile keyifli alışverişler! kataloğunda bu hafta neler var?

Haftanın aktüel ürünler kataloğu belli oldu. Çarşamba gününün kaçırılmaz fırsatlarını sunan marketle ilgili olarak bu haftanın indirimlerini öğrenmek isteyen vatandaşlar kataloğunda neler var sorusuna yanıt arıyor. 31 Mart tarihinden itibaren geçerli olacak indirim listesinde çay makinesi, tost makinesi, elektrikli su ısıtıcısı öne çıkıyor. ŞOK aktüel ürünler 31 Mart kataloğu kurumun resmi sitesi üzerinden yayınlandı. İşte ŞOK aktüel ürünler haftanın indirim listesinin tamamı!

ŞOK 31 Mart- 6 Nisan 2021 aktüel ürünler kataloğu ile keyifli alışverişler! ŞOK aktüel ürünler kataloğunda bu hafta neler var?

aktüel ürünler kataloğu yeni haftada milyonların gündeminde yer aldı. Bugünden itibaren başlayan indirimli ürünler listesinde elektronikten elektrikli ev aletlerine, züccaciyeden tekstile, gıdada dev fırsat yer alıyor. ŞOK 31 Mart kataloğunda ayrıca elektronik ürünler, tekstil ürünleri, kişisel bakım ürünleri ve gıda ürünleri geniş yer kaplıyor. İşte yeni haftanın kataloğu indirimleri

ŞOK AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU DEV İNDİRİMLERİ BAŞLADI!

31 Mart 2021 Çarşamba indirimleri aşağıda yer alıyor.

ŞOK 31 Mart- 6 Nisan 2021 aktüel ürünler kataloğu ile keyifli alışverişler! ŞOK aktüel ürünler kataloğunda bu hafta neler var?
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ŞOK 31 Mart- 6 Nisan 2021 aktüel ürünler kataloğu ile keyifli alışverişler! ŞOK aktüel ürünler kataloğunda bu hafta neler var?
ŞOK 31 Mart- 6 Nisan 2021 aktüel ürünler kataloğu ile keyifli alışverişler! ŞOK aktüel ürünler kataloğunda bu hafta neler var?
ŞOK 31 Mart- 6 Nisan 2021 aktüel ürünler kataloğu ile keyifli alışverişler! ŞOK aktüel ürünler kataloğunda bu hafta neler var?
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