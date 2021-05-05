ŞOK 5 Mayıs 2021 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! Bu hafta ŞOK aktüel ürünler kataloğunda dev fırsat indirimleri var!

Haftanın ŞOK aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Çarşamba günlerinin kaçırılmayacak fırsatlarını sunan indirimli ürünler listesinde bu hafta züccaciye, ev tekstili, kişisel bakım malzemeleri öne çıkıyor. 5 Mayıs Çarşamba gününden itibaren geçerli olacak indirimler stoklarla sınırlı olup cazip fiyatlarla müşterisini bekliyor. Bu hafta da Evin İhtiyaçları İçin ŞOK Yeter De Artar sloganı altında yayınlanan katalog merak ediliyor. İhtiyaçlar doğrultusunda uygun fiyatları kaçırmak istemeyenler için bu hafta çeşit çeşit indirim bulunuyor. İşte ŞOK 5 Mayıs 2021 aktüel ürünler kataloğu indirimli liste