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Haberler Yaşam ŞOK 5 Mayıs 2021 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! Bu hafta ŞOK aktüel ürünler kataloğunda neler var?
Giriş Tarihi: 04.05.2021 09:53 Güncelleme Tarihi: 04.05.2021 17:16

5 Mayıs 2021 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! Bu hafta kataloğunda neler var?

Haftanın aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Çarşamba günlerinin kaçırılmayacak fırsatlarını sunan indirimli ürünler listesinde bu hafta züccaciye, ev tekstili, kişisel bakım malzemeleri öne çıkıyor. 5 Mayıs Çarşamba gününden itibaren geçerli olacak indirimler stoklarla sınırlı olup cazip fiyatlarla müşterisini bekliyor. Bu hafta da Evin İhtiyaçları İçin ŞOK Yeter De Artar sloganı altında yayınlanan katalog merak ediliyor. İhtiyaçlar doğrultusunda uygun fiyatları kaçırmak istemeyenler için bu hafta çeşit çeşit indirim bulunuyor. İşte ŞOK 5 Mayıs 2021 aktüel ürünler kataloğu indirimli liste

ŞOK 5 Mayıs 2021 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! Bu hafta ŞOK aktüel ürünler kataloğunda neler var?

aktüel ürünler kataloğu ile haftanın indirim listesi belli oldu. Dar gelirliden yüksek gelirli her vatandaşın bütçesine hitap eden katalog bu hafta yüzleri güldürüyor. 5 Mayıs 2021 Çarşamba gününden itibaren kahve makinesi, çaydanlık, epilasyon cihazı, saç kurutma makinesi öne çıkıyor. Her evin bütçesine hitap eden aktüel ürünlerde bu hafta; elektronik aletlerden teknolojik aletlere; mutfak araç gereçlerinden çeyizlik eşyalarına varana kadar pek çok çeşit ürün yer alacak. ŞOK 5 Mayıs 2021 aktüel ürünler kataloğun tamamı haberimizde yer alıyor. İşte kataloğu indirimlerinin tamamı

ŞOK 5 Mayıs 2021 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! Bu hafta ŞOK aktüel ürünler kataloğunda neler var?

ŞOK AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU İLE HAFTANIN İNDİRİMLERİ KAÇIRMAYIN!

Haftanın aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. İşte 5 Mayıs kataloğu;

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ŞOK 5 Mayıs 2021 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! Bu hafta ŞOK aktüel ürünler kataloğunda neler var?
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ŞOK 5 Mayıs 2021 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! Bu hafta ŞOK aktüel ürünler kataloğunda neler var?
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