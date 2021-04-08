ŞOK 7- 13 Nisan 2021 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! Haftanın ŞOK aktüel ürünler kataloğu ile indirim devam ediyor!

ŞOK aktüel ürünler kataloğu ile dev indirim günleri bugün başladı. 7 Nisan Çarşamba gününden 13 Nisan Salı gününe kadar sürecek olan indirim listesinde tablet, tv ünitesi, sehpa, priz, tencere gibi ürünler bulunuyor. Bu hafta yine indirim rüzgarı devam ederken yayınlanan katalogla birlikte ŞOK'ta bu hafta hangi ürünler indirimli olacak sorusu da yanıt buldu. İşte 7-13 Nisan 2021 tarih aralığında şok markette yer alacak aktüel ürünler…

ŞOK AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU YAYINLANDI! 7-13 Nisan 2021

Merakla beklenen ŞOK aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Şok marketler zincirinin 7-13 Nisan 2021 tarihli kataloğu aşağıda yer alıyor.