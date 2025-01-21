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ŞOK, A101, BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU YAYINDA! Bu hafta aktüel ürünler neler? Yeni hafta fırsatları başladı!
Giriş Tarihi: 21.01.2025 16:29
Güncelleme Tarihi: 21.01.2025
16:29
ŞOK, A101, BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU YAYINDA! Bu hafta aktüel ürünler neler? Yeni hafta fırsatları başladı!
Yeni hafta indirim fırsatları tüm hızıyla başladı! 20 - 24 Ocak tarihleri arasında ŞOK, A101 ve BİM marketlerinde yer alan aktüel ürünler, alışveriş listelerini şimdiden hareketlendirdi. Gıda ürünlerinden elektronik eşyalara, temizlik malzemelerinden mutfak araç gereçlerine kadar geniş bir yelpazede sunulan fırsatlar, bütçesini düşünen vatandaşlar için kaçırılmayacak avantajlar sunuyor. İşte, 20 - 24 Ocak ŞOK, A101ve BİM aktüel ürünler...