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ŞOK AKTÜEL 11-14 OCAK | Yeni haftanın yeni fırsatlar başladı! Oto Bakım Ürünleri Geliyor!
Giriş Tarihi: 10.01.2025 09:51
Güncelleme Tarihi: 10.01.2025
09:55
ŞOK AKTÜEL 11-14 OCAK | Yeni haftanın yeni fırsatlar başladı! Oto Bakım Ürünleri Geliyor!
Yeni yılın ilk fırsatları ŞOK markette! ŞOK Aktüel'in 11-14 Ocak tarihleri arasındaki ürün ürünleri vitrine çıktı. Şık cam su ısıtıcıdan zarif cam fincan setine, emaye tepsisinden mutfak ihtiyaçlarına kadar birbirinden özel ürünler uygun fiyatlarla raflarda alıcısıyla buluşuyor. Peki, ŞOK aktüel ürünler neler? İşte, haftanın fırsat ürünleri ve fiyat listesi...