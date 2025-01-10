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Haberler Yaşam ŞOK AKTÜEL 11-14 OCAK | Yeni haftanın yeni fırsatlar başladı! Oto Bakım Ürünleri Geliyor!
Giriş Tarihi: 10.01.2025 09:51 Güncelleme Tarihi: 10.01.2025 09:55

ŞOK AKTÜEL 11-14 OCAK | Yeni haftanın yeni fırsatlar başladı! Oto Bakım Ürünleri Geliyor!

Yeni yılın ilk fırsatları ŞOK markette! ŞOK Aktüel'in 11-14 Ocak tarihleri arasındaki ürün ürünleri vitrine çıktı. Şık cam su ısıtıcıdan zarif cam fincan setine, emaye tepsisinden mutfak ihtiyaçlarına kadar birbirinden özel ürünler uygun fiyatlarla raflarda alıcısıyla buluşuyor. Peki, ŞOK aktüel ürünler neler? İşte, haftanın fırsat ürünleri ve fiyat listesi...

ŞOK AKTÜEL 11-14 OCAK | Yeni haftanın yeni fırsatlar başladı! Oto Bakım Ürünleri Geliyor!

ŞOK Aktüel ürünler alışverişseverler ile buluşuyor! 11-14 Ocak tarihlerinde geçerli olacak yeni kampanyada mutfak ve ev ürünlerinde birçok fırsat sunuluyor. Cam su ısıtıcısı, fincan seti ve emaye tepsisi gibi ürünler, uygun fiyatlı ŞOK raflarında yerini aldı. İşte, 11-14 Ocak ŞOK aktüel! ürünler kataloğu

ŞOK AKTÜEL 11-14 OCAK | Yeni haftanın yeni fırsatlar başladı! Oto Bakım Ürünleri Geliyor!

ŞOK AKTÜEL 11-14 OCAK

  • Araç İçi Süpürge 299 TL,
  • 5 litre Oto Cam Suyu 89,95 TL,
  • Akü 12V 60A 2.190 TL,
  • Kompresör 499 TL,
  • Araç Bakım Ürünleri 49,95 TL,
  • 4 parça Oto Paspas 349 TL,
  • Kapı Yanı Basamak 199 TL,
  • Kablosuz Kulaklıklı 199 TL,
  • Oto Cam Sileceği 49,95 TL,
  • Direksiyon Kılıfı 119 TL,
  • Direksiyon Tepsisi 119 TL,
  • Bagaj Filesi 249 TL,
  • Bel Desteği 79,95 TL,
  • Araç Çakmak Şarjı 149 TL,
  • Motosiklet Telefon Tutucu Deri Fermuarlı 199 TL,
  • Dikiz Ayna Telefon Tutucu 79,95 TL,
  • Dikiz Ayna Telefon Tutucu Fonksiyonlu 99,95 TL,
  • Vantuz Telefon Tutucu 99,95 TL,
  • Hızlı Ev Şarj Adaptörü 299 TL,
  • Araç İçi Düzenleyici 119 TL,
  • Cep Telefon Malzeme Filesi 39,95 TL,
  • Araç İçi Temizleme Fırçası 39,95 TL,
  • Araç Çöp Kovası 69,95 TL,
  • Fosforlu Numaratör 29,95 TL,
  • 2'li Kör Nokta Aynası 29,95 TL,
  • Oto Kokusuz Küllük 19,95 TL,
  • Büyük Boy Valiz 849 TL,
  • Orta Boy Valiz 749 TL,
  • Kabin Boy Valiz 549 TL

25 TL üstü alışverişlerde geçerli;

  • 3x60 adet Komili Islak Mendil 49 TL,
  • 50 ml Nivea Cellular Yaşlanma Karşıtı Gündüz Bakım Kremi 125 TL,
  • 350 ml Elidor Şampuan ve Saç Kremi Çeşitleri 70 TL,
  • 1,4 litre Vanish Oxi Action Leke Çıkarıcı 160TL,
  • 325 gram Anavarza Akıllı Kapak Süzme Çiçek Balı 89 TL
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
ŞOK AKTÜEL 11-14 OCAK | Yeni haftanın yeni fırsatlar başladı! Oto Bakım Ürünleri Geliyor!

ŞOK AKTÜEL KATALOG

Buharlı Temizlik Makinesi 3.999 TL

Cam Su Isıtıcı 549 TL

Tıraş Makinesi 299 TL

Smart TV 6.999 TL

ŞOK AKTÜEL 11-14 OCAK | Yeni haftanın yeni fırsatlar başladı! Oto Bakım Ürünleri Geliyor!

Polar Üst 499 TL

Eşofman Altı 369 TL

Kadın Pijama Takımı 299 TL

Kumaş Terlik 239 TL

ŞOK AKTÜEL 11-14 OCAK | Yeni haftanın yeni fırsatlar başladı! Oto Bakım Ürünleri Geliyor!

Şampuan 59,90 TL

Yumuşatıcı 111 TL

Çanta Çeşitleri 129 TL

Bulaşık Deterjanı 169 TL

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