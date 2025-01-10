ŞOK AKTÜEL 11-14 OCAK | Yeni haftanın yeni fırsatlar başladı! Oto Bakım Ürünleri Geliyor!

ŞOK Aktüel ürünler alışverişseverler ile buluşuyor! 11-14 Ocak tarihlerinde geçerli olacak yeni kampanyada mutfak ve ev ürünlerinde birçok fırsat sunuluyor. Cam su ısıtıcısı, fincan seti ve emaye tepsisi gibi ürünler, uygun fiyatlı ŞOK raflarında yerini aldı. İşte, 11-14 Ocak ŞOK aktüel! ürünler kataloğu