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ŞOK AKTÜEL 12 - 15 NİSAN | ŞOK aktüel hafta sonu fırsatları neler? Duş başlığı seti, fonksiyonel batarya ucu...
Giriş Tarihi: 12.04.2025 17:22
Güncelleme Tarihi: 12.04.2025
17:22
ŞOK AKTÜEL 12 - 15 NİSAN | ŞOK aktüel hafta sonu fırsatları neler? Duş başlığı seti, fonksiyonel batarya ucu...
Hafta sonuna özel fırsatlarla dolu ŞOK aktüel kataloğu yayınlandı! 12 - 15 Nisan 2025 tarihleri arasında geçerli olacak kampanyada duş başlığı setinden fonksiyonel batarya ucuna kadar birçok pratik ürün raflarda yerini alıyor. Evde ihtiyaç duyulan uygun fiyatlı ürünler bu hafta ŞOK mağazalarında alıcılarını bekliyor.