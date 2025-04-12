Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam ŞOK AKTÜEL 12 - 15 NİSAN | ŞOK aktüel hafta sonu fırsatları neler? Duş başlığı seti, fonksiyonel batarya ucu...
Giriş Tarihi: 12.04.2025 17:22 Güncelleme Tarihi: 12.04.2025 17:22

ŞOK AKTÜEL 12 - 15 NİSAN | ŞOK aktüel hafta sonu fırsatları neler? Duş başlığı seti, fonksiyonel batarya ucu...

Hafta sonuna özel fırsatlarla dolu ŞOK aktüel kataloğu yayınlandı! 12 - 15 Nisan 2025 tarihleri arasında geçerli olacak kampanyada duş başlığı setinden fonksiyonel batarya ucuna kadar birçok pratik ürün raflarda yerini alıyor. Evde ihtiyaç duyulan uygun fiyatlı ürünler bu hafta ŞOK mağazalarında alıcılarını bekliyor.

ŞOK AKTÜEL 12 - 15 NİSAN | ŞOK aktüel hafta sonu fırsatları neler? Duş başlığı seti, fonksiyonel batarya ucu...

ŞOK marketlerde 12 - 15 Nisan tarihleri arasında geçerli olacak aktüel ürünler listesi belli oldu. Hafta sonuna özel hazırlanan katalogda özellikle duş başlığı seti ve fonksiyonel batarya ucu gibi banyo ürünleri dikkat çekiyor. Merakla beklenen ŞOK aktüel kampanyasında hangi ürünler indirimde, kaç liradan satışa çıkacak?

ŞOK AKTÜEL 12 - 15 NİSAN | ŞOK aktüel hafta sonu fırsatları neler? Duş başlığı seti, fonksiyonel batarya ucu...

ŞOK AKTÜEL 12 - 15 NİSAN

MERDİVEN 849 TL

DUŞ BAŞLIĞI SETİ 169 TL

FONKSİYONEL BATARYA UCU 50 TL

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
ŞOK AKTÜEL 12 - 15 NİSAN | ŞOK aktüel hafta sonu fırsatları neler? Duş başlığı seti, fonksiyonel batarya ucu...

Bebek Yastık Kılıfı 75 TL,

Bebek Yastığı 59,95 TL,

Bebek Penye Lastikli Çarşaf 100 TL,

Anne Yanı Bebek Yatağı 249 TL,

ŞOK AKTÜEL 12 - 15 NİSAN | ŞOK aktüel hafta sonu fırsatları neler? Duş başlığı seti, fonksiyonel batarya ucu...

Kurmalı Dinozor Bebek /Sevimli Tırtıl 100 TL,

Tren Seti 149 TL,

Mini Sürpriz Yumurta 25 TL,

Oyuncak Köpek 299 TL,

ŞOK AKTÜEL 12 - 15 NİSAN | ŞOK aktüel hafta sonu fırsatları neler? Duş başlığı seti, fonksiyonel batarya ucu...

ŞOK AKTÜEL HAFTANIN İNDİRİMLİ ÜRÜNLERİ!