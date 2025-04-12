ŞOK AKTÜEL 12 - 15 NİSAN | ŞOK aktüel hafta sonu fırsatları neler? Duş başlığı seti, fonksiyonel batarya ucu...

ŞOK marketlerde 12 - 15 Nisan tarihleri arasında geçerli olacak aktüel ürünler listesi belli oldu. Hafta sonuna özel hazırlanan katalogda özellikle duş başlığı seti ve fonksiyonel batarya ucu gibi banyo ürünleri dikkat çekiyor. Merakla beklenen ŞOK aktüel kampanyasında hangi ürünler indirimde, kaç liradan satışa çıkacak?