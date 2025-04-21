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ŞOK AKTÜEL 23 NİSAN ÖZEL KATALOG!💥ŞOK aktüel çocuklara özel terlikler, gece lambaları ve teknolojik ürünler...
Giriş Tarihi: 21.04.2025 14:51
Güncelleme Tarihi: 21.04.2025
14:51
ŞOK AKTÜEL 23 NİSAN ÖZEL KATALOG!💥ŞOK aktüel çocuklara özel terlikler, gece lambaları ve teknolojik ürünler...
ŞOK marketler zinciri, 23 - 29 Nisan tarihlerine özel hazırladığı aktüel ürünler kataloğunu yayımladı. "Ne alırsan 100 TL" kampanyası kapsamında dikkat çeken ürünler arasında çocuk terliklerinden gece lambasına, mouse'tan oyuncak çeşitlerine kadar pek çok seçenek yer alıyor. Peki, ŞOK 23 Nisan kataloğunda hangi ürünler var? İşte, tam listesi...