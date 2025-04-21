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Haberler Yaşam ŞOK AKTÜEL 23 NİSAN ÖZEL KATALOG!💥ŞOK aktüel çocuklara özel terlikler, gece lambaları ve teknolojik ürünler...
Giriş Tarihi: 21.04.2025 14:51 Güncelleme Tarihi: 21.04.2025 14:51

ŞOK AKTÜEL 23 NİSAN ÖZEL KATALOG!💥ŞOK aktüel çocuklara özel terlikler, gece lambaları ve teknolojik ürünler...

ŞOK marketler zinciri, 23 - 29 Nisan tarihlerine özel hazırladığı aktüel ürünler kataloğunu yayımladı. "Ne alırsan 100 TL" kampanyası kapsamında dikkat çeken ürünler arasında çocuk terliklerinden gece lambasına, mouse'tan oyuncak çeşitlerine kadar pek çok seçenek yer alıyor. Peki, ŞOK 23 Nisan kataloğunda hangi ürünler var? İşte, tam listesi...

ŞOK AKTÜEL 23 NİSAN ÖZEL KATALOG!💥ŞOK aktüel çocuklara özel terlikler, gece lambaları ve teknolojik ürünler...

23 Nisan'a özel hazırlanan ŞOK aktüel kataloğu alışveriş severlerin ilgisini çekti. Bu haftanın sürprizi ise "Ne alırsan 100 TL" kampanyasıyla sunulan uygun fiyatlı ürünler oldu. Çocuklara özel terlikler, gece lambaları ve teknolojik ürünlerin yer aldığı kampanyada hangi fırsatlar öne çıkıyor? İşte, ŞOK aktüel ürünler kataloğu!

ŞOK AKTÜEL 23 NİSAN ÖZEL KATALOG!💥ŞOK aktüel çocuklara özel terlikler, gece lambaları ve teknolojik ürünler...

ŞOK AKTÜEL 23 NİSAN ÖZEL KATALOG!

  • C Vitaminli Aydınlatıcı Serum - 199 TL
  • Bebe Yağı - 99 TL
  • Deodorant Çeşitleri - 96,90 TL
  • Kireç Önleyici - 109 TL
  • Bambu Tuvalet Kağıdı - 169 TL
  • Gider Açıcı Çamaşır Suyu - 29,90 TL
  • Bulaşık Sıvısı - 57,50 TL
  • Bulaşık Sıvısı Limon - 139 TL
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ŞOK AKTÜEL 23 NİSAN ÖZEL KATALOG!💥ŞOK aktüel çocuklara özel terlikler, gece lambaları ve teknolojik ürünler...

ŞOK AKTÜEL 23 - 29 NİSAN FIRSATLARI

  • Nar Ekşisi - 69,90 TL
  • Anadolu Tandır Lavaş 6'lı - 41,25 TL
  • Gevrek - 59,90 TL
  • Leblebili Kurabiye - 54,90 TL
  • Dondurma Çeşitleri - 179 TL
  • Sade Yeşil Çay - 39,90 TL
ŞOK AKTÜEL 23 NİSAN ÖZEL KATALOG!💥ŞOK aktüel çocuklara özel terlikler, gece lambaları ve teknolojik ürünler...
  • Sütlü/Bitter Kare Çikolata - 29,90 TL
  • Sade Çubuk Kraker - 17,50 TL
  • Susamlı Çubuk Kraker 22,90 TL
ŞOK AKTÜEL 23 NİSAN ÖZEL KATALOG!💥ŞOK aktüel çocuklara özel terlikler, gece lambaları ve teknolojik ürünler...

Mini Print Kamera - 1.199 TL
Dokunmatik Armut / Ördek Gece Lambası - 349 TL
Projeksiyon Gece Lambası - 649 TL
Oyuncu Mouse Pad - 159 TL
Aile Katılımlı Etkinlik Kitap Çeşitleri - 39,95 TL
Şampiyonluk Parkuru Çeşitleri - 699 TL
Çocuk Terlik Aksesuarlı - 139 TL