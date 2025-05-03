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Haberler Yaşam ŞOK aktüel 3-6 Mayıs ürünler kataloğu! Spor ekipmanlarında fırsatlar! Pilates topu, koşu bandı, Vans ayakkabı, bisiklet...
Giriş Tarihi: 03.05.2025 13:15 Güncelleme Tarihi: 03.05.2025 13:15

ŞOK aktüel 3-6 Mayıs ürünler kataloğu! Spor ekipmanlarında fırsatlar! Pilates topu, koşu bandı, Vans ayakkabı, bisiklet...

ŞOK marketlerinde bu hafta sonu sporseverleri sevindirecek indirimler yer alıyor. 3-6 Mayıs 2025 tarihleri arasında geçerli ŞOK aktüel ürünler kataloğunda, evde spor yapmayı tercih edenler için birbirinden kullanışlı spor malzemeleri uygun fiyatlarla satışa sunuluyor. Egzersiz ekipmanlarından spor aksesuarlarına kadar geniş bir ürün yelpazesi bu hafta market raflarında. Peki; bu hafta sonu ŞOK'ta hangi ürünler var? İşte, 3-6 Mayıs ŞOK aktüel ürünler kataloğu ve fiyat listesi.

ŞOK aktüel 3-6 Mayıs ürünler kataloğu! Spor ekipmanlarında fırsatlar! Pilates topu, koşu bandı, Vans ayakkabı, bisiklet...

ŞOK aktüel ürünler kataloğu duyuruldu. Bu hafta sonu market raflarında egzersiz yapmak isteyenler veya evde spor ekipmanlarını yenilemeyi düşünenleri sevindirecek kampanyalar yer alıyor. İşte, 3-6 Mayıs ŞOK aktüel ürünler kataloğu ve fiyat listesi.

ŞOK aktüel 3-6 Mayıs ürünler kataloğu! Spor ekipmanlarında fırsatlar! Pilates topu, koşu bandı, Vans ayakkabı, bisiklet...

ŞOK 3 MAYIS 2025 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU
Masaj Tabancası - 749 TL
Egzersiz Minderi - 349 TL
Karın Kas Aleti - 249 TL
Dijital Banyo Baskülü - 199 TL
Egzersiz Minderi - 249 TL
El/Ayak Bilek Ağırlığı 2'li 199 TL
Pilates Bant 3'lü - 100 TL
Egzersiz Direnç Bandı - 119 TL
Pilates Topu 65 cm - 299 TL
Neopren Dambıl 2'li - 299 TL
Masaj Barı - 100 TL
Masa Tenisi Seti - 199 TL
Pipetli Sporcu Matarası - 149 TL

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ŞOK aktüel 3-6 Mayıs ürünler kataloğu! Spor ekipmanlarında fırsatlar! Pilates topu, koşu bandı, Vans ayakkabı, bisiklet...

ŞOK İNDİRİMLİ ÜRÜNLER LİSTESİ
On Koşu Bandı - 9.999 TL
Manyetik Dirençli Egzersiz Küreği - 12.999 TL
Bisiklet - 3.899 TL
Air Bike - 7.999 TL
Mini Bike - 1.499 TL

ŞOK aktüel 3-6 Mayıs ürünler kataloğu! Spor ekipmanlarında fırsatlar! Pilates topu, koşu bandı, Vans ayakkabı, bisiklet...

ŞOK'DA BU HAFTA SONU!
Ayakkabı Kahve/Siyah - 2.299 TL
Ayakkabı Siyah/Mavi/Siyah-Beyaz/Lacivert/Yeşil/Bordo - 2.499 TL