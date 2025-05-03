Haberler
Yaşam
ŞOK aktüel 3-6 Mayıs ürünler kataloğu! Spor ekipmanlarında fırsatlar! Pilates topu, koşu bandı, Vans ayakkabı, bisiklet...
Giriş Tarihi: 03.05.2025 13:15
Güncelleme Tarihi: 03.05.2025
13:15
ŞOK aktüel 3-6 Mayıs ürünler kataloğu! Spor ekipmanlarında fırsatlar! Pilates topu, koşu bandı, Vans ayakkabı, bisiklet...
ŞOK marketlerinde bu hafta sonu sporseverleri sevindirecek indirimler yer alıyor. 3-6 Mayıs 2025 tarihleri arasında geçerli ŞOK aktüel ürünler kataloğunda, evde spor yapmayı tercih edenler için birbirinden kullanışlı spor malzemeleri uygun fiyatlarla satışa sunuluyor. Egzersiz ekipmanlarından spor aksesuarlarına kadar geniş bir ürün yelpazesi bu hafta market raflarında. Peki; bu hafta sonu ŞOK'ta hangi ürünler var? İşte, 3-6 Mayıs ŞOK aktüel ürünler kataloğu ve fiyat listesi.