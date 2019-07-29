ŞOK aktüel 31 Temmuz kataloğunda dev fırsat! İşte ŞOK aktüel ürünler kataloğu indirim listesi!

Haftanın fırsatları ŞOK aktüel ürünler indirim kataloğunda yer aldı. Her Çarşamba yeni katalog yayınlayan markette bu hafta; Telefon Uyumlu Mikrofonlu Kulaklık, İki cihazı aynı anda yüksek performans ile şarj edebilen 2 yıl garantili 5000 mAh Powerbank indirim listesindeki yerini aldı. Ev hanımlarını yakından ilgilendiren 31 Temmuz ŞOK kataloğunda bu hafta dev fırsat indirimi yüzleri güldürdü. Sizlerde en yakın markete giderek eksiklerinizi giderebilir, indirimli fiyat listesi için haberimizin devamını okuyabilirsiniz. İşte ŞOK aktüel ürünler kataloğu indirim listesi…